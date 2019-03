Abbandono di persone incapaci: denunciati amministratore e socio di un ospizio

I carabinieri del Nas di Campobasso hanno denunciato il legale responsabile e il coordinatore di una comunità.

La struttura, che si trova in provincia di Isernia, era stata autorizzata in qualità di residenza per anziani ma i carabinieri hanno invece scoperto che si preoccupava anche di disabili e persone non autosufficienti ponendoli in uno condizione di pericolo perché sprovvista delle figure professionali adeguatamente formate a far fronte a condizioni importanti come la disabilità o la non autosufficienza, rinvenendo anche diverse carenze organizzative.

L’ispezione del Nas è avvenuta anche in presenza del personale della commissione medica della Regione Molise, da qui la segnalazione dei gravi riscontri alla Procura della Repubblica di Isernia e ai competenti uffici della Regione Molise.