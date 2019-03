A Palazzo Norante la prima edizione del corso sulla sicurezza organizzato da Gepa

A Campomarino si terrà la prima edizione del corso ‘Safety’, organizzato da Gepa (Guardie ecozoofile protezione ambientale) del Molise e della Provincia di Foggia insieme ad AmbienteRosa e con il patrocinio del Comune.

Appuntamento per sabato 9 e domenica 10 marzo a Palazzo Norante. Il corso, che intende affrontare le tematiche della sicurezza della città, del territorio e dell’ambiente aggiornate alla legge 132 del 2018, sarà curato dalla formatrice Rosa Bertuzzi, autrice di numerosi testi sulla sicurezza e sull’ambiente.

Un corso che offre diverse prospettive. Il nominativo dei partecipanti che supereranno l’esame finale verrà comunicato alla Prefettura e agli stessi verrà rilasciato un tesserino identificativo. Il corso inoltre attribuisce punteggio per entrare nelle Forze Armate e dei crediti formativi sia per gli universitari che per i liberi professionisti.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi rivolgersi all’indirizzo gepamolise@gmail.com