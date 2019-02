Un bosco in fiamme, la camionetta che sfreccia per salvare vite ed i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio: sono queste le rappresentazioni con cui i giovanissimi alunni dell’Istituto Omnicomprensivo, Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° Grado di Guglionesi, hanno ritratto i caschi rossi. Dei supereroi in carne ed ossa che, seppur senza possedere le tecnologie o le magie dei classici eroi della Marvel, salvano davvero vite umane ogni giorno e senza l’esposizione mediatica che meriterebbero.

I disegni sono stati consegnati questa mattina, venerdì 22 febbraio, al Capo Distaccamento di Termoli Aldo Ciccone e si rifanno alla visita scolastica d’istruzione alla sede di Pantano Basso dello scorso 8 febbraio. Una gita, come se ne organizzano molte nella caserma termolese, che vede protagonisti i bambini ed il loro sogno di diventare Vigile del Fuoco.

Le grafiche consegnate sono l’espressione di ciò che è rimasto impresso nella mente, e nel cuore, dei giovani studenti che, durante la visita, sono entrati in confidenza con i mezzi e le attrezzature. Grande emozione per la ‘prova del pompiere in erba’ nella quale ognuno di loro, munito di casco rosso, si è cimentato nell’utilizzo di un piccolo naspo con getto d’acqua che dovevano indirizzare verso un ipotetico incendio.

Il Capo Distaccamento ha ringraziato la Dirigente Maria Maddalena Chimisso, tutte le maestre per la disponibilità organizzativa e tutti i bambini che con il loro entusiasmo e stupore hanno reso la visita piacevole e costruttiva.