Via Milano, il degrado che avanza: la grata logora apre una voragine nel marciapiede

Il concetto di “buche” sembra essere ormai superato. Non solo perché le strade del capoluogo continuano a essere minate da vere e proprie voragini di ogni “grado” e dimensione, ma anche perché il dissesto si sta ormai estendendo anche ai marciapiedi. E le colpa non è imputabile esclusivamente alle recenti operazioni di sgombero neve. Basta dare un’occhiata a quanto accade in via Milano, proprio dinanzi alla sede dell’Ex Gil.

Le grate poste sul passaggio destinato ai pedoni risultano infatti piegate, quasi “stropicciate” e in più punti divelte dalle rispettive sedi: una circostanza che rischia di rappresentare un potenziale pericolo per i passanti. Non ci sono protezioni, né nastri o transenne a delimitare l’area evidenziando il “disastro”. L’unico accorgimento visibile, al momento, è costituito da due blocchi di colore rosso che però non bastano a coprire completamente la porzione di marciapiede dissestata, né a salvaguardare opportunamente l’incolumità di ci si trova a transitare di lì: chiunque, infatti, potrebbe trovarsi ad inciampare infilando il piede nel vuoto. È la sera, con il buio, i rischi sono ancora più alti.

Una situazione decisamente spiacevole, che assume particolare rilevanza anche perché si tratta di una zona centralissima, quotidianamente percorsa da una larga fascia d’utenza. Da quelle parti, infatti, sorgono numerosissime attività commerciali, scuole e sedi istituzionali; la Fondazione Molise Cultura, ad esempio, trova la sua “casa” proprio in quei paraggi.

Il “fattaccio” si aggiunge alla lista già lunga – oltre che piuttosto nota – di marciapiedi logori sopraffatto dal degrado e dall’incuria: da via San Giovanni, sponda passaggio al livello, sino a via Insorti d’Ungheria. Un “collage” non certo esaltante, che evidenzia ancora una volta l’esigenza di intervenire con una certa celerità. Non solo per una questione di decoro, ma anche e soprattutto per la sicurezza dei cittadini.