Una strada di Parco dei pini sarà intitolata a Lino Tabasso: ok dalla giunta comunale

La proposta era stata approvata all’unanimità lo scorso 29 maggio dalla commissione Cultura di Palazzo San Giorgio. Ora il via libera definitivo alla proposta di undici consiglieri comunali da parte della giunta comunale: una strada del capoluogo sarà intitolata a Lino Tabasso, indimenticato musicista e compositore, autore di musiche e canzoni immortali che sono diventate patrimonio culturale della città.

E’ quanto prevede la delibera numero 23 approvata lo scorso 31 gennaio dal governo cittadino per il definitivo cambio della toponomatica. La via prescelta, che è in pratica un tratto di contrada Sant’Antonio dei Lazzari, è quella che conduce al condominio ‘Residenze Edim’, all’interno del quartiere Parco dei Pini. Una denominazione dunque in sintonia con la toponomastica circostante, già dedicata a figure di spicco legate all’arte e alla cultura locale come via Trombetta, piazzale Marcello Scarano e via Nina Guerrizio.

Dunque Campobasso avrà via Lino Tabasso, in ricordo del “musicista e compositore – si legge nella delibera – annoverato tra le maggiori personalità del mondo artistico e culturale della città, che si è distinto per una consistente produzione di opere composizioni musicali che costituiscono buona parte del repertorio canoro e musicale della tradizione della cultura popolare campobassana e regionale”.

Tabasso, nato a Guardia Sanframondi in provincia di Benevento nel 1896 e morto a Roma nel 1984, visse per lungo tempo a Campobasso dando un’impronta alla cultura cittadina tra gli anni Venti e gli anni Trenta. A lui è stato dedicato anche un centro di studi guidato dalla professoressa Rosa Socci.