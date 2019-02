Trovato con due grammi di eroina in auto, denunciato 32enne

Aveva in auto due grammi di eroina S.L., 32enne di San Martino in Pensilis, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Larino per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata finalizzata dai militari del nucleo operativo della Compagnia di Larino, dopo mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamenti e attraverso specifiche attività investigative che hanno portato a individuare il 32enne come un probabile detentore di droga.

Il giovane è stato quindi fermato a bordo della sua auto nel centro abitato di San Martino in Pensilis. Sono state eseguite sia una perquisizione personale che dell’auto e proprio lì sono stati trovati due grammi circa di eroina, ora sequestrati. Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino ulteriori indagini.

L’attività segue le altre portate a termine negli ultimi tempi nel basso Molise dai Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso che hanno già consentito di individuare molti spacciatori di droga e di sequestrare grossi quantitativi di sostanze stupefacenti.