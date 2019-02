Il meteo weekend: dopo una settimana dal tempo stabile e mite di giorno governata dall’alta pressione, nel weekend correnti molto fredde da est riporteranno l’ inverno e la neve soprattutto sul versante adriatico e regioni meridionali esposte ad est.

A cura di www.meteoinmolise.com

IL METEO, SITUAZIONE – L’alta pressione estesa sull’Europa Occidentale nel corso del fine settimana si allungherà verso la Scandinavia. Sul suo bordo orientale scivoleranno correnti molto fredda di estrazione artico continentale. Ne consegue bel tempo e temperature gradevoli su gran parte d’Europa ad eccezione della regione Balcanica e dell’Italia centromeridionale.

PREVISIONI METEO SABATO SULL’ITALIA – Irrompe con decisione l’aria fredda su quasi tutta Italia e le temperature si abbasseranno in maniera sensibile in particolar modo al Sud e sull’Adriatico. Il tempo sarà spesso instabile sul medio basso Adriatico con piogge sparse su Abruzzo, Puglia, dorsale meridionale, Calabria ed est Sicilia. Fenomeni che si intensificheranno entro sera sul Salento e sulla Sicilia centro-orientale con rovesci e neve dai 300/500m sulla dorsale, a quote inizialmente più elevate in Sicilia dove però crolleranno verso sera con fiocchi in abbassamento fino a 300/400m. Bel tempo al Centro-nord con temperature gradevoli di giorno.

Il meteo nel weekend in dettaglio per il Molise

Venerdì: Mattinata pressoché stabile e da cieli sereni su tutto il territorio regionale, se si esclude qualche passaggio nuvoloso in arrivo da nord. Dalle ore centrali del giorno aumento della nuvolosità a partire dalla costa e parte orientale della regione. Rapido aumento della nuvolosità anche sulla provincia di Isernia in serata. Le prime precipitazioni arriveranno dalla tarda serata sulle aree interne, Monti dei Frentani e Basso Molise. Quota neve posta inizialmente a 1400 metri in calo fino a 1000 metri in nottata. Temperature al mattino vicine allo zero, estese gelate nelle vallate al primo mattino e in montagna, banchi di nebbia nelle vallate. Mite di giorno, con valori oltre i 10 gradi sul capoluogo e in collina. Moderato calo termico dalla serata e in nottata. Venti in rotazione sulla costa da nord-ovest in serata, e da nord-est all’interno dalla serata.

Sabato: Irrompe l’aria fredda su tutto il territorio regionale. Al mattino rapidi passaggi nuvolosi alternati a schiarite potrebbero recare brevi rovesci di neve fino a quote di bassa collina. Tendenza a miglioramento generalizzato nel corso della giornata. Pomeriggio parzialmente nuvoloso e in serata poche nubi. Forte diminuzione delle temperature, temperature massime di pochi gradi sopra lo zero in zone di alta collina, fino a -6/-7 in montagna. Venti tesi da nord-est durante tutta la giornata. Mari agitati.

Domenica: Giornata fredda ma nel complesso stabile. Al mattino qualche nube di passaggio ma tendenza a miglioramento nel corso della giornata. Ancora molto freddo e venti tesi da nord-est. Mari mossi.