Il meteo della prima settimana del mese di febbraio vede uno spostamento dei fenomeni verso il sud della penisola. Dopo l’affondo della saccatura sull’ovest del continente con conseguente richiamo tiepido sciroccale e libecciale, le temperature tornano ad abbassarsi. Torna anche un po’ di neve in montagna. Ad inizio settimana torna il MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI al Sud, migliora al Centro-Nord

A cura di www.meteoinmolise.com

IL METEO AD INIZIO SETTIMANA – La circolazione ciclonica traslerà tra il Canale di Sicilia e il basso Ionio tra oggi e domani e il maltempo si sposterà al Sud. Un flusso umido e perturbato da scirocco causerà piogge, rovesci e temporali più intensi e persistenti sui settori orientali della Basilicata e sui versanti ionici di Calabria e Sicilia. Le piogge e i rovesci interesseranno anche Molise, Puglia, entroterra campano con associate nevicate fino alle quote medie dell’Appennino meridionale. Annuvolamenti e piovaschi in fase di attenuazione su Marche, Abruzzo e Sardegna nella giornata odierna. Una temporanea rimonta dell’alta pressione riporterà il sole al Nord e sui versanti tirrenici del Centro e favorirà anche un generale calo delle temperature minime e la formazione di nebbie o foschie in Pianura Padana e nelle vallate interne.

L’EVOLUZIONE del meteo in settimana – Tra mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio il vortice depressionario traslerà ulteriormente verso est, persisteranno condizioni di residua instabilità tra il basso Adriatico e le estreme regioni meridionali. Sole al Centro-Nord, ancora protetto dall’anticiclone, ma con tendenza ad un progressivo incremento della copertura nuvolosa alta e stratiforme nel corso di giovedì a partire dall’arco alpino.

Il meteo della settimana in dettaglio per il Molise

LUNEDI’: Al mattino nuvolosità estesa in special modo sulla provincia di Campobasso, ma assenza di precipitazioni. ll cielo si copre ulteriormente su tutta la regione con precipitazioni associate dalle ore centrali del giorno. Le precipitazioni riguarderanno in particolare i versanti orientali, Monti dei Frentani, Basso Molise, costa. Quota neve posta inizialmente a 1300 in abbassamento fino a 1200 metri nel tardo pomeriggio. Miglioramento serale e in nottata. Temperature in diminuzione. Massime fino a 7 gradi nelle aree interne, 0-1 gradi on montagna.

MARTEDI’: Dal mattino parzialmente nuvoloso. Più nubi basse sui versanti orientali il pomeriggio. Anche in serata nubi più presenti sui versanti orientali, non si prevedono precipitazioni. Temperature stazionarie su valori medi per il periodo. Venti forti da nord-ovest sulla costa.

MERCOLEDI’: Dal mattino nubi più compatte sui versanti orientali. Tendenza a rasserenamento generale del cielo in serata. Temperature stazionarie comprese tra i 12 gradi della costa e 1-2 gradi della montagna. Venti forti da nord-ovest sulla costa, tesi nell’entroterra e in montagna.