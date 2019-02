Tartaruga terrestre della Sardegna e della Grecia spiaggiata: “Un mistero”

Non è la solita sfortunata caretta caretta le cui carcasse abbondano – purtroppo – sul litorale molisano, e non solo. Questa volta la testuggine trovata ovviamente senza vita sulla spiaggia è un esemplare adulto di Testudo Marginata, restituita dal mare sulle coste della Puglia settentrionale, proprio ai confini con il Molise.

“Rimane un mistero come sia potuta arrivare sulla costa del Medio Adriatico – commenta l’esperto di animali Nicola Norante – visto che questa testuggine terrestre vive unicamente in Grecia e in Sardegna”.

A imbattersi nel carapace è stato il dottor Roberto Regnoli con l’amico Piero di Ioia. Erano impegnati, come d’abitudine, in una passeggiata in cerca di bottiglie con messaggi dal mare all’altezza di Lesina e zone limitrofe, dove le correnti marine trascinano rifiuti di ogni tipo. Il dottor Roberto Regnoli, balzato agli onori delle cronache nazionali e perfino internazionali per il suo singolare hobby, ha notato un carapace molto diverso dai soliti di caretta caretta e ha giustamente segnalato il ritrovamento, che è stato poi classificato da Nicola Norante