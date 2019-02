Tanti progetti in cantiere per il Circolo fotografico FramMENTI: via alla campagna soci

Si rinnova l’appuntamento con la “campagna soci” che avvia il nuovo anno sociale 2019 del Circolo Fotografico F.I.A.F. “framMENTI” (costituito in memoria di Nicola Di Pardo). Tanti i progetti in calendario che coinvolgeranno i soci, gli amanti della fotografia e quanti vorranno accostarsi a questo mondo straordinario: workshop sul ritratto, sulla fotografia di paesaggio, sulla street art, approfondimenti dedicati alla post produzione e alla qualitá di stampa, incontri a tema, forum con proiezioni di immagini sui grandi maestri della fotografia, incontri e passeggiate guidate che spazieranno dalla composizione alla gestione della luce, dalla scelta degli ambienti alla valorizzazione del territorio.

I Soci del Circolo – tramite un sondaggio interno – hanno scelto l’immagine che sará il nuovo mood dell’anno sociale in corso impresso sulla tessera. La Presidentessa del Circolo – Annalisa Principi – ha evidenziato che “si tratta di un prezioso scatto fotografico del grande fotografo Steve McCurry dal titolo ‘I pescatori sui pali’, realizzato a Weligama, nello Sri Lanka, nel 1995. I quattro acrobati marini creano involontariamente una straordinaria coreografia incorniciata dal blu del mare: la linea dell’orizzonte si perde in lontananza e lo scatto prende dinamicità dalle onde che danno ritmo a tutta la scena. Il fotografo americano ha scattato questa fotografia dopo giorni e giorni di ricerca; è tornato moltissime volte sul posto in orari diversi per poter trovare la luce ideale che definisse lo spettacolo nel modo giusto: alla fine ha scelto quella dell’alba che, con grande morbidezza, si posa sulle sagome dando ai corpi una plasticità maestosa”.

Queste le premesse che permettono all’icona del genio americano di dare ancor piú enfasi e significato ai propositi dell’associazione, ai progetti futuri, all’instancabile passione per la fotografia. Il tema di quest’anno si sposa meravigliosamente con la presenza dello stesso McCurry in Molise avvenuta nell’ultimo scorcio del 2018 e che ha permesso la realizzazione di una mostra fotografica presso l’edificio ex GIL di Campobasso, organizzata dalla Fondazione Molise Cultura – Regione Molise. Il Segretario del Circolo – Liberato Russo – ha espresso tra l’altro “viva soddisfazione per l’esito del percorso formativo relativo al primo corso di fotografia digitale che si è concluso qualche giorno fa. È stato rilasciato apposito attestato di partecipazione a venti nuovi associati. Nei prossimi mesi sará attivato un nuovo corso che dará la possibilitá di affinare il sapere fotografico a quanti volessero partecipare”.

Il tesseramento è attivo da oggi e per tutto il mese di marzo; lo stesso si può perfezionare nei giorni di martedí e giovedí dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Sede Legale sita a Termoli in Via XXIV Maggio n. 6 (presso gli uffici di Casartigiani Molise – Tel. 0875703306). La Sede operativa – inaugurata il mese scorso e condivisa con l’Associazione Sportiva “Mavericks Softair Team” – è sita a Termoli in Via Panama 15/17 e sará lo spazio ufficiale per incontri, riunioni e forum a tema. I soci fondatori e tutti gli iscritti al circolo framMENTI si augurano che la famiglia possa continuare a crescere e che il coinvolgimento dei membri possa arricchire ancora di più la serie di idee e iniziative in programma per il 2019.