5 milioni di euro di debito, il rischio del commissario dietro l’angolo. Due anni di sacrifici, tagli e minuziose operazioni di ragioneria per limare fino all’osso le uscite. Ma alla fine il premio: Portocannone è salvo. La commissione stabilità finanziaria per gli enti locali presso il ministero dell’Interno ha approvato la nuova ipotesi di bilancio alla quale si è lavorato freneticamente negli ultimi mesi. Significa che, malgrado il periodo di austerity continui nel piccolo centro molisano andato in default, si aprono spiragli per tornare alla normalità. Ma soprattutto, con questa decisione di ieri l’altro arrivata all’unanimità, viene evitato che lo scioglimento del Consiglio comunale e l’arrivo del Commissario.

Il sindaco Giuseppe Caporicci è rasserenato, sebbene non possa dirsi entusiasta davanti a una situazione che rende il lavoro degli amministratori particolarmente difficile visto che i servizi ai cittadini devono essere erogati col contagocce, onde evitare di sforare il massimo di spesa consentito per un Comune coi conti in rosso, e di parecchio, a causa di una gestione (quella dell’ex sindaco Mascio e della Giunta precedenti) che fra le altre cose ha acceso tre diverse anticipazioni di liquidità sotto forma di un mutuo trentennale per un totale di oltre 3 milioni di euro. Risultato: il debito pro capite dei cittadini di Portocannone ammonta a 1800 euro fino al 2045. Tanto per fare un esempio: quello di Termoli, coi suoi 33.500 abitanti, dove sono state anticipate liquidità per 2 milioni, è di 64 euro. Il dissesto, già evidente fin dal 2013, non è stato evitato e se anche questa ipotesi di bilancio fosse stata bocciata, come accaduto alla proposta presentata in autunno, sarebbe stata la fine. Invece Portocannone ce l’ha fatta, e basta a tirare un sospiro di sollievo.

“Le novità sono buone – commenta il primo cittadino che sabato mattina ha comunicato ufficialmente il voto favorevole da parte della commissione che si occupa del risanamento degli enti dissestati – perché è stato valutato in maniera positiva il lavoro che l’Amministrazione comunale ha svolto”.

Tecnicamente la proposta che ha passato a pieni voti l’esame del Ministero si chiama “ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”, e disciplina, aggiunge Giuseppe Caporicci, “i criteri con cui dovranno essere redatti i futuri bilanci dell’ente sugli esercizi futuri. Ora ci aspetta un bilancio di previsione che rispetti questa tipologia di bilancio messa nero su bianco”.

Non sarà un lavoro semplice, al contrario. “Comporta una serie di difficoltà operative per l’amministrazione perché riportare in equilibrio un bilancio di un ente con un dissesto così elevato è difficilissimo. Ci siamo trovati a fare delle scelte impopolari e perfino dolorose, a dover rinunciare ad alcuni servizi e ridurre all’osso altri che riteniamo importanti, come biblioteca e pulizia, ma non c’erano alternative”.

Va da sé che tutto quanto non è strettamente necessario al funzionamento dell’ente ha subito e continuerà a subire drastiche riduzioni. “Ma è l’unico modo per riportare il comune in attivo. Occorre una grande responsabilità d parte di tutto, sono soddisfatto in ogni caso di aver riportato a casa questo risultato”.

L’ipotesi approvata, che ora va in consiglio e apre al bilancio di previsione, prevede un profilo più rigido ma nello stesso tempo anche la salvaguardia dei servizi fondamentali (come scuolabus, compartecipazione alla mensa, illuminazione pubblica, rifiuti) e dei posti di lavoro negli stessi servizi che ruotano attorno al Comune. Una sforbiciata al millesimo, ma insieme lo sforzo di non aumentare le aliquote comunali “che comunque – aveva precisato in passato lo stesso sindaco – erano già al massimo prima dell’insediamento della nostra Giunta”.

Il piano di risanamento approvato ai massimi livelli viene visto anche come uno spiraglio per nuove assunzioni, in particolare per l’ufficio ragioneria e per l’ufficio tecnico. E la speranza si aggiunge alla soddisfazione per il finanziamento di 50mila euro destinato a Portocannone, al di sotto dei 3mila abitanti, che sarà utilizzato per la manutenzione stradale. Il progetto verrà presentato la prossima settimana e a breve partiranno i lavori per sistemare la rete urbana. “A breve”, in questo caso, non è solo una promessa ma anche un obbligo: il denaro deve essere utilizzato necessariamente entro maggio 2019.