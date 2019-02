Stelle della Vela 2018, premiato il timoniere termolese Davide Dicenso

Il timoniere Davide Dicenso del circolo vela ‘Mario Cariello’ di Termoli è arrivato terzo al campionato zonale 2018 della classe Laser 4.7.

Venerdì 22 febbraio Dicenso è stato primato durante la manifestazione ‘Stelle della Vela 2018’ che si è svolta nella sala Convegni del Museo “Michetti” di Francavilla, annuale cerimonia organizzata dal Comitato IX Zona della Federazione Italiana Vela per premiare i Campioni della Vela di Abruzzo e Molise che si sono distinti per i propri risultati sportivi.

Un risultato questo che premia non solo l’atleta per la costanza e l’impegno sportivo profusi, ma anche tutto l’ambiente agonistico del Circolo della Vela termolese che con i propri atleti sia della classe Laser che Optimist, è sempre presente sui campi di regata con i colori della propria città.