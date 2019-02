Sicurezza, Striscia all’asilo di via Tiberio. E il Comune valuta demolizione o adeguamento

Ci sono volute le telecamere di ‘Striscia la notizia’ e l’inviato Trombetta per raccogliere le preoccupazioni dei genitori degli alunni dell’asilo che si trova all’angolo tra via Tiberio e via San Lorenzo. Le indagini di vulnerabilità dell’Università del Molise hanno confermato sostanzialmente quello che aveva già messo in luce alcuni anni fa l’ingegnere Guerra, che aveva svolto una prima analisi sullo stato di salute degli edifici scolastici della città su indicazione dell’allora sindaco Gino Di Bartolomeo.

Anche per il gruppo di lavoro guidato dal professore Carlo Callari l’istituto costruito agli inizi degli anni Ottanta “va abbattuto e ricostruito”. Una soluzione messa nero su bianco nella relazione spedita lo scorso 29 novembre in Municipio. Gli studi di vulnerabilità sismica hanno confermato quello che già era stato prospettato dagli esperti nelle prime analisi: la scuola dell’infanzia presentava già delle criticità, come altri asili (via Verga e via Jezza) costruiti negli stessi anni.

Quale sarà il futuro della scuola? I genitori ancora non sanno nulla di ufficiale, c’è chi sta pensando addirittura di trasferire il proprio figlio in un plesso più sicuro. Inoltre, c’è chi parla di un possibile trasferimento dei bambini in una sede più sicura. Voci che circolano negli ambienti della scuola.

Al momento infatti si sa solo che c’è una determina del Comune per effettuare un’analisi costi-benefici che consentirà di capire quale tipo di intervento porre in essere: l’adeguamento sismico per ‘allungare’ la vita residua dell’edificio o se conviene direttamente abbatterlo.

