Sfonda la porta e ruba l’incasso del bar: denunciato un sorvegliato speciale siciliano

Ha sfondato la porta di ingresso, si è intrufolato all’interno e ha trafugato il denaro della cassa, circa 250 euro. Ancora un furto al Bobby’s bar di San Giacomo degli Schiavoni, la cui proprietaria ieri mattina si è accorta di quanto accaduto e ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri della stazione di Termoli.

La pattuglia è arrivata sul posto per un primo sopralluogo e ha accertato i danni ingenti causati dal raid e l’ammanco del denaro. Le indagini hanno permesso dopo poco tempo di identificare – grazie alla testimonianza di alcune persone e alla visione delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata – l’autore del furto.

Si tratta di un uomo di 41 anni di origine siciliana residente in Basso Molise, pregiudicato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Larino per furto aggravato. Ha infatti diverto gli infissi del chiosco di legno di San Giacomo e violato anche la misura restrittiva prevista dal codice antimafia.

In ogni caso la velocità con la quale i carabinieri hanno potuto identificare l’autore del furto ha ricevuto il plauso di Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, già informato degli episodi che di recente hanno colpito la piccola attività, il quale ha dichiarato soddisfazione per il risultato ottenuto in brevissimo tempo.