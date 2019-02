Al via il settimo corso formativo della ‘Scuola del gusto’ all’istituto agrario di Larino. Verrà presentato al pubblico con un convegno il prossimo 23 febbraio.

Dopo sei edizioni consecutive che hanno visto protagoniste le filiere delle principali produzioni agroalimentari del Molise, attraverso una trattazione organica e multidisciplinare di tutti gli aspetti, anche quest’anno all’Istituto Tecnico Agrario di Larino parte un nuovo percorso formativo dove il tema centrale è “cibo e salute”.

“MolisanuM”, il nuovo slogan coniato per l’occasione, è un viaggio all’interno del mondo della salute legata all’alimentazione, un percorso che porterà i corsisti alla conoscenza delle principali problematiche legate al cibo, a partire dagli aspetti etici, passando per quelli metabolici, nutrizionali fino al rapporto con il cibo stesso. Sicuramente non mancheranno i principi della dieta mediterranea, così come l’adattamento genetico agli alimenti, gli aspetti microbiologici e gli aspetti legati alla medicina biointegrata.

Ancora una volta il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Università del Molise, che contribuirà con relatori di eccezione del corso di studi in Medicina e Chirurgia. Protagonisti saranno anche i Borghi della Salute, realtà che sta avendo una rapida diffusione nel territorio italiano, e la Biogroup di Bagnoli del Trigno, azienda leader nella medicina biointegrata.

Marco Tagliaferri, Giampaolo Colavita, Maurizio Gasperi, Giovanni Occhionero e Giovanni Fabrizio sono alcuni dei protagonisti del nuovo percorso formativo, che verrà illustrato in tutti i suoi dettagli nel convegno di inaugurazione, aperto a tutti, sabato 23 febbraio, alle ore 11, nell’auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino.

Per informazioni ed iscrizioni al corso scrivere a scuoladelgustolarino@gmail.com o contattare direttamente, presso l’istituzione scolastica, Sebastiano Di Maria, coordinatore del progetto.