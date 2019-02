Regionalismo differenziato, Iorio chiede un impegno al Molise per diffidare il Governo

Michele Iorio chiede un impegno al Consiglio, del quale peraltro è espressione di maggioranza, e al Governatore Donato Toma, sul regionalismo differenziato. Una minaccia per il Molise, una penalizzazione fortissima alla luce della volontà da parte del Governo nazionale di predisporre atti che prevedano il trasferimento di poteri e risorse ad altre Regioni “fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come da art. 117, della Costituzione”. In pratica la possibilità che siano attribuite alle Regioni, su loro richiesta, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.

“Sul regionalismo differenziato il Consiglio regionale ha il dovere di discutere e di produrre un’iniziativa tale da rappresentare al Governo una sua proposta articolata sulle nostre peculiarità e a difesa dei nostri interessi – commenta Michele Iorio, eletto con la lista Iorio per il Molise – Perchè nella polemica tra nord e sud rischiamo di fare del vaso di coccio tra vasi di ferro”. Questo è il motivo per cui ho presentato la mozione che è stata inserita al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio in programma martedì 19 febbraio.

“Nella Legge 42 che istituisce il Federalismo, la Conferenza delle Regioni nel 2011 ha fatto propria la proposta della Regione Molise inserendo all’interno del Decreto sul Federalismo fiscale una specifica norma (l’articolo 9 comma 3 della legge 42) che statuisce nell’ambito di un sistema perequativo un particolare regime di assegnazione delle risorse alle piccole Regioni per garantire la fornitura dei Lep. Il Molise, come altre piccole regioni, per le sue peculiarità territoriali e demografiche non è in grado di attivare economie di scala ma deve essere messe nelle condizioni di fornire servizi alla propria popolazione”: queste le premesse della mozione di Iorio, che chiede, in considerazione de fatto che la legge 42/2009 è ancora in vigore, di diffidare il Governo nazionale, “a garanzia non solo del Molise, ma di tutte le piccole regioni, prevedendo tra l’altro che il contributo alle piccole regioni deve essere inversamente proporzionale alla grandezza territoriale e demografica”.

Iorio, nel documento, ricorda anche che “il ministro per il Sud Barbara Lezzi ha già dichiarato che il percorso intrapreso per il Federalismo differenziato porterà presto all’accordo con alcune regioni quali Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna perché gestiscano direttamente numerose materie trattenendo sul proprio territorio il gettito fiscale necessario a sostenere economicamente i nuovi servizi a gestione diretta” e che “tale provvedimento rischia di impoverire il fondo di solidarietà destinato alle realtà più deboli”.