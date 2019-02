Sono finora 403 i molisani che hanno presentato domanda di pensione anticipata, aderendo alla cosiddetta ‘Quota 100’ varata dal governo Conte. In sostanza alle 13 di ieri, 283 lavoratori della provincia di Campobasso e 120 di quella di Isernia avevano inoltrato la domanda all’Inps. È tanto, è poco, è normale? Basta fare un raffronto con le altre province e le altre regioni per capire che il Molise è una delle aree dove ‘Quota 100’ è stata più sfruttata, sempre se le domande andranno a buon fine. Tanto per fare un esempio, la laboriosa provincia di Trento, dove vive oltre mezzo milione di persone, ha fatto registrare ‘solo’ 275 richieste, meno di quante sono state inoltrate a Campobasso e provincia che non arrivano a 230mila abitanti.

Per chi ancora non lo sa, ‘Quota 100’ è il nome attribuito al decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019 che disciplina l’accesso alla pensione, offrendo la possibilità di ottenerla in anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge per chiunque entro il 31 dicembre 2019 abbia maturato 38 anni di contributi avendo almeno 62 anni d’età.

Le domande vanno inoltrate all’Inps e per farlo c’è tempo sino al prossimo 28 febbraio. Tuttavia l’Inps nelle scorse ore ha diffuso alcuni dati relativi alle domande già presentate. Alle 13 di venerdì 15 febbraio erano 48913. In testa ci sono i lavoratori dipendenti con 18612 domande, poi i lavoratori della Pubblica Amministrazione, che sono 16597. Al terzo posto i 3989 artigiani che staccano di poco i 3921 commercianti. Più basse le cifre delle altre categorie.

Ma andando nel dettaglio regionale, si scopre che ‘Quota 100’ tanto voluta dalla Lega ha trovato in Molise lavoratori entusiasti di poter finalmente arrivare a essere ‘a carico dello Stato’. Le 403 richieste presentate non sembrano un dato enorme a prima vista, ma comparando questa cifra a quella di altre regioni si scopre che sì, in Molise c’è ‘fame’ di pensione anticipata.

Facendo il calcolo della percentuale si scopre infatti che rapportando 403 richieste su una popolazione di 309mila abitanti viene fuori una cifra approssimativa di 0,13. È una percentuale ben più alta di quella abruzzese, dove ci sono state 1641 domande, pari allo 0,085 per cento su 1 milione e 920mila abitanti. La Puglia si ferma allo 0,095 per cento, per effetto di 3888 domande su oltre 4 milioni di residenti. La Campania arriva allo 0,082 per cento, considerate le 4830 richiesta su oltre 5 milioni e 839mila persone.

Solo la Basilicata, che come dimensioni è più vicina al Molise, si attesta su una percentuale simile, lo 0,11 per cento (630 domande su 570mila residenti). Mentre la regione più piccola d’Italia, la Val d’Aosta, non arriva che allo 0,084 per cento dei 126mila abitanti. Le domande infatti sono state appena 106. Percentuali che scendono ancora se si sale verso nord. L’Emilia Romagna si ferma allo 0,068, tanto per dirne una.

Ma è anche il puro e semplice numero complessivo a fare specie. Le 283 domande su 225mila residenti della provincia di Campobasso superano addirittura le 275 richieste inoltrate dalla provincia di Trento, dove vivono 538mila persone e come si sa, il tasso di occupazione è ben più elevato.

Ma Campobasso e provincia superano altre realtà economicamente e lavorativamente ben più dinamiche come Parma (268 domande), Rimini (259), Cremona (246), Bolzano (192), Rovigo (203), Belluno (233). E che dire di Isernia? In una provincia in cui vivono 86mila persone, balzano all’occhio le 120 domande inoltrate all’Inps. Quelle della provincia pentra pareggiano infatti quelle di Vercelli (119), dove però vive il doppio della gente, ma addirittura staccano quelle di Sondrio (93), Lodi (98) o Fermo (73).

Come si spiega tutto ciò? Difficile dirlo con certezza senza avere i dati definitivi e soprattutto la suddivisione regionale delle categorie che hanno fatto richiesta per la pensione anticipata. Tuttavia si può suggerire che siano stati i dipendenti pubblici ad aver aderito in maggior numero a Quota 100, non fosse altro perché in Molise al primo posto per numero di occupati c’è la sanità pubblica.