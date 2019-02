Agnone

Prova a uccidersi con i gas di scarico dell’auto, operaio 40enne salvato. Indagini in corso

Grazie all'intervento di un passante e dei Carabinieri, l'uomo è stato trasportato con urgenza in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma sono in corso le indagini per capire le motivazioni alla base del suo gesto.

Voleva farla finita e lo aveva confidato ad un amico che non era riuscito a dissuarderlo, a fargli cambiare idea rispetto a quel progetto distruttivo della sua ancora giovane vita. L’operaio 40enne aveva perciò preso l’auto e si era allontanato dalla sua abitazione. L’amico, invece, spaventato dalle sue parole, aveva lanciato l’allarme allertando i Carabinieri. Ieri sera, 19 febbraio, è stato subito attivato un massiccio dispositivo di ricerca che ha interessato tutta la provincia di Isernia. I militari lo hanno trovato in una zona alla periferia di Agnone già privo di sensi e all’interno dell’abitacolo della sua autovettura. Da una prima ricostruzione, 40enne aveva tentato di suicidarsi inalando i vapori, altamente tossici, dei gas di scarico della propria macchina. La vettura aveva fortuitamente attirato l’attenzione di un passante che, grazie alla pattuglia intervenuta, hanno salvato il 40enne. L’uomo è stato quindi trasportato dal 118 presso l’ospedale di Isernia e attualmente non è in pericolo di vita. Invece i militari hanno avviato gli accertamenti per capire le motivazioni – personali o di lavoro – alla base del gesto.