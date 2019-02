Prevenzione delle calamità naturali, convegno dei Lions all’Università del Molise

Un convegno sul tema della prevenzione e su come comportarsi in caso di calamità naturali. È organizzato dal Lions Club Termoli Host ed è rivolto a tutti i cittadini: l’appuntamento è per venerdì 8 febbraio alle ore 17 nell’aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise presso la sede di Termoli, in via duca degli Abruzzi.

Lo scopo del convegno sarà quello di informare i cittadini sulle norme di comportamento in caso di gravi calamità naturali come alluvioni, trombe d’aria, terremoti e maremoti. Il convegno sarà patrocinato dall’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dal Comune di Termoli e dalla Provincia di Campobasso.

Dopo i saluti del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, del Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista e delle altre autorità, interverranno come relatori il dottor Angelo Del Gesso, funzionario del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, con un intervento dal titolo “La Protezione Civile e il cittadino, come comportarsi nell’eventualità di calamità naturali”; seguirà l’intervento dell’avvocato Oreste Campopiano, responsabile distrettuale dell’Allert del Lions Club International Distretto 108°, su “I Lions e la Protezione Civile”; il dottor Giancarlo De Lisio, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Molise, interverrà su ”Il ruolo dei geologi nella riduzione del dissesto idrogeologico”; in seguito il professor Giovanni Fabbrocino dell’Università degli Studi del Molise parlerà di “Sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato: strumenti e opportunità”; l’ingegnere Antonio Plescia, funzionario della Provincia di Campobasso, relazionerà su “Mobilità e viabilità in caso di emergenza”. Moderatore del convegno sarà il dottor Giuseppe Musacchio, Presidente del Lions Club Termoli Host.