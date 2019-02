Prende fuoco un balcone per un mozzicone di sigaretta ed esplode il vetro

La vecchia roba accatastata sul balcone in attesa di essere smaltita ha preso fuoco, sprigionando fiamme e fumo dalla carta e dalla plastica, fino a mandare in pezzi la vetrata per il forte calore. Intorno alle 13 e 30 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Belvedere con l’autoscala per spegnere il rogo, che ha creato un bel po’ di ansia fra i residenti dello stabile, il grosso palazzo azzurro affacciato sul porto.

Sono stati minuti di tensione per la paura che le fiamme potessero aggredire anche l’interno dell’appartamento, al quarto piano. Fortunatamente l’incendio è spento in tempo, la squadra di pompieri ha lavorato con l’abituale tempestività evitando conseguenze peggiori.

Le cause, secondo i primi accertamenti, sono da attribuire a un mozzicone di sigaretta lasciato acceso che ha “contaminato” in fretta la carta riposta sul balcone in attesa di essere smaltita, la plastica e una serie di oggetti vecchi lasciati lì fuori.