È un ragazzo di origini molisane il 24enne quello arrestato poche ore fa ai Castelli Romani, periferia della Capitale, per aver picchiato e ridotto in condizioni gravissime una bambina di appena 22 mesi, terza figlia della sua compagna, una 23enne romana.

La piccola, che non è figlia del giovane di origini molisane, è stata prima ricoverata all’ospedale di Ariccia e poi trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è tuttora in prognosi riservata in terapia intensiva.

Secondo quanto riferito dalla madre della piccola, sembra che il compagno abbia picchiato la bimba perché infastidito dai suoi pianti. Da quanto si apprende inoltre, inizialmente la mamma della bambina si sarebbe presentata al pronto soccorso dei Castelli mercoledì sera 13 febbraio dicendo che la piccola era caduta dalle scale.

Tuttavia i medici non le hanno creduto e hanno chiesto l’intervento degli agenti del commissariato di Genzano. La bimba presentava infatti chiari segni di percosse. A quanto pare la brutale violenza sarebbe avvenuta mentre la madre, che ha anche un’altra bimba gemella di quella aggredita e un figlio maggiore di 4 anni, era fuori casa.

Dopo una rapida indagine il ragazzo d’origine molisana è stato fermato dalle forze dell’ordine ed è ora rinchiuso nel carcere di Velletri. Inoltre pare che il giovane non fosse nuovo ad alzare le mani contro i piccoli figli della compagna. Attualmente la bimba è in coma farmacologico e deve essere sottoposta a un delicato intervento alla testa.

Si tratta di un caso di cronaca che sta facendo parlare a livello nazionale, trovando ampio riscontro su siti di informazione e telegiornali. Attualmente non è nota l’identità né il paese di provenienza del ragazzo arrestato.