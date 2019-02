Nuove case popolari, gli assegnatari: “Il Comune dica a quando la consegna”

Doveva essere questione di poche settimane. E invece i nuovi alloggi comunali di via Facchinetti non sono stati ancora consegnati alle trenta famiglie assegnatarie di una casa popolare. I generici imprevisti a cui lo scorso 4 gennaio il sindaco di Campobasso fece riferimento per giustificare il ritardo record accumulato non sono stati, evidentemente, ancora superati. E così, chi sperava di poter portare negli alloggi le proprie cose già dalla fine dell’estate, è ancora in attesa delle chiavi.

Eppure i lavori sembrano terminati da un pezzo ma ancora oggi “nessuno sa darci un tempo certo per la consegna e continuano solo a dirci che manca poco” racconta una giovane mamma campobassana assegnataria della casa a cui tra due giorni scadrà il contratto di affitto dell’appartamento che occupa assieme ai figli e il compagno a Vazzieri.