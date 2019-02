Assemblea interregionale dei movimenti antitrivelle in mare e in terra: l’appuntamento è per domenica 3 febbraio nei locali della Sala della Parrocchia del Sacro Cuore a Termoli dalle ore 10,30 alle ore 16.

Saranno presenti rappresentanti di Ambiente e Salute nel Piceno, Coordinamento nazionale No Triv, Coordinamento No Triv Taranto, Forum Abruzzese H2O, I Discoli del Sinarca, Italia Nostra Salerno, Stazione Ornitologica Abruzzese onlus, Trivelle Zero Marche, Trivelle Zero Molise.

“Alla luce del recente emendamento in via di approvazione definitiva in Parlamento, abbiamo sentito l’esigenza di riunire le diverse esperienze di lotta al modello energetico centrato sul fossile, per coordinare le prossime iniziative, consolidare il radicamento sui territori, confrontare storie e posizioni e dare il nostro contributo specifico alla stessa mobilitazione generale contro le grandi opere e per la giustizia ambientale che ci vedrà partecipare alla manifestazione del 23 di marzo a Roma”, spiegano gli attivisti.

“In Molise sono 9 i titoli minerari o le istanze di titoli (cioè le richieste per aree dei petrolieri attualmente in valutazione) in terraferma e nel mare antistante la regione interessati direttamente dall’emendamento al DL Semplificazioni, in via di approvazione definitiva in Parlamento. In base al decreto in Molise saranno fermi per 24 mesi 6 titoli o istanze in terraferma e 3 in mare”, spiegano in un comunicato.

L’emendamento prevede infatti la definizione di un Piano che dovrà stabilire le aree idonee e quelle inidonee per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Una volta definito il Piano (con passaggio in conferenza unificata e poi approvazione da parte del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente) nelle aree giudicate inidonee di fatto decadranno i permessi di ricerca e di prospezione e tutte le istanze per nuovi permessi. Invece le concessioni di coltivazione (cioè dove si estrae) già rilasciate andranno avanti fino alla prima scadenza del titolo ma non potranno ricevere proroghe. Nelle aree idonee, infine, tutti i procedimenti (permessi di ricerca e istanze, concessioni di coltivazione, comprese istanze e proroghe) andranno avanti.

Gli effetti immediati del provvedimento, se approvato definitivamente, in Molise e nel mare Adriatico antistante la regione, saranno la sospensione temporanea di diversi permessi di ricerca vigenti e di istanze di permesso di ricerca e prospezione, sia per quanto riguarda la terraferma che il mare.

“Di questo decreto e delle prossime mobilitazioni dei movimenti che lottano per l’abbandono definitivo delle fonti fossili, che rappresentano non solo il passato ma soprattutto una gravissima minaccia alla vita del pianeta, parleremo domenica 3 febbraio. Sarà un’occasione preziosa per essere informati sulla situazione complessiva in Molise e in Italia, e per incontrare gli attivisti di Abruzzo, Marche, Puglia e Molise.

Invitiamo quindi tutti coloro che ritengono indispensabile un cambio radicale della politica energetica, e che vogliono tutelare mare e terra del Molise dallo sfruttamento e dall’inquinamento, a partecipare”.