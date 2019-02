No al gasdotto nel bosco di Corundoli: domani incontro a Montecilfone

Nel pomeriggio di sabato 9 gennaio alle 18 presso il Centro della Comunità di Montecilfone si terrà un incontro pubblico sulle ragioni del NO alla realizzazione del gasdotto Larino – Chieti e del centro di stoccaggio che dovrebbe sorgere in zona Sinarca. A organizzarlo il Comitato Discoli del Sinarca, che spiega: “La scelta della location non è casuale: il gasdotto in questione attraverserà il bosco “Corundoli”. Il Consiglio Comunale di Montecilfone, dopo aver espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera nel 2017, ha concesso a SGI la servitù di passaggio nel bosco per una somma pari a 70 mila euro. All’incontro sono stati invitati tutti i Sindaci dei centri basso molisani interessati dall’opera. Inoltre, è prevista la presenza dell’On. Giuseppina Occhionero (LeU)”.

Interverranno Riccardo Vaccaro ed Erik Ferrante (Comitato “I Discoli del Sinarca”), Augusto De Sanctis (Cooordinamento No Hub del Gas – Abruzzo) e Marcella Stumpo (Trivelle Zero – Molise).