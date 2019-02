“Aiutatemi, mi hanno inseguito e sparato contro il camion. Poi mi hanno picchiato, erano in tre. Sono fuggiti con le chiavi”. Questo, in estrema sintesi, il racconto che un camionista ha riferito questa mattina 5 febbraio agli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud. L’uomo ha detto di essere stato inseguito e aggredito attorno alle 6 del mattino mentre viaggiava in direzione sud, in territorio di Campomarino.

È un racconto attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando riscontri alle parole della presunta vittima. A cominciare dalla macchina, una Bmw di colore scuro, secondo quanto riferito dall’autotrasportatore. “Mi hanno affiancato e hanno esploso diversi colpi di pistola contro il camion per costringermi a fermarmi. Quando l’ho fatto, mi hanno obbligato a scendere e mi hanno malmenato lasciandomi lì”.

Sembra infatti che i malviventi non abbiano rubato alcunché, prendendo soltanto le chiavi del mezzo per poi fuggire verso la Puglia. Un particolare che chiaramente lascia un po’ perplessi e che gli agenti della Polstrada stanno tentando di verificare. Può essere stata una intimidazione e il camionista non ha riferito dettagli decisivi sull’accaduto? Oppure c’è qualcos’altro che non quadra nella ricostruzione fornita dalla presunta vittima? O semplicemente è andata proprio così e l’autotrasportatore è talmente sotto choc da non poter essere d’ulteriore aiuto alle indagini?

Gli inquirenti hanno ascoltato la sua testimonianza e stanno cercando di acquisire ulteriori elementi, a cominciare dai possibili fori di entrata degli spari sulla carrozzeria del tir e dai bossoli dei proiettili.