Un potente anticiclone di matrice sub tropicale occupa buona parte dell’Europa. Il cuore del bel tempo è proprio sull’Italia. Nel corso dei prossimi giorni, con l’ingresso nella nuova settimana, l’anticiclone manterrà pressoché la stessa posizione anche grazie ad un affondo perturbato nel vicino Atlantico.

La nuova settimana sarà tutta caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone sull’Italia con tempo stabile e soleggiato garantito solo in montagna. Sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro, infatti, nebbie e foschie saranno anche persistenti e sulle regioni tirreniche saranno interessate anche da nuvolosità dal mare con qualche debole pioggia. Le temperature saranno mediamente miti con valori oltre la media del periodo in collina e in montagna, mentre sulle pianure avremo diffusi fenomeni di inversione termica. La ventilazione sarà debole. Le previsioni a cura di www.meteoinmolise.com.

Al Nord Soleggiato su Alpi, Prealpi e pedemontane mentre nubi basse in Liguria, foschie e nebbie in Val padana, anche persistenti sul Veneto. Temperature in lieve calo, massime tra 9 e 14 gradi. Al Centro ci saranno nuvole lungo l’area tirrenica, specie in Toscana, più sole invece sui settori adriatici. Temperature in lieve flessione, massime abbastanza miti. Locali addensamenti su coste campane e della Calabria. Temperature stabili, massime tra 12 e 14 gradi.

Lunedì: Giornata completamente di bel tempo. Il primo mattino qualche debole gelata nelle zone più interne, temperature massime elevate per il periodo, fino a 15 gradi nelle aree interne e sulla costa. Rapida diminuzione delle stesse. Venti assenti.

Martedì: Giornata di bel tempo. Mattinata soleggiata con deboli gelate notturne nelle valli interne. Temperature massime che scendono un po’ ma comunque oltre i 12-13 gradi ovunque eccetto che in montagna. Pomeriggio soleggiato e serata stellata. Venti assenti.

Mercoledì: Giornata completamente stabile. Sole prevalente. Temperature ancora in lieve aumento con valori che durante il giorno arriveranno anche a 12-13 gradi. Minime tra 2-3 gradi. Venti assenti. Formazione di foschie notturne nelle vallate interne.