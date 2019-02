È un punto prezioso quello che il Campobasso riesce a portare via da Recanati chiudendo la partita sul pareggio dell’1-1. L’undici guidato da Massimo Bagatti torna in campo quattro giorni dopo il recupero infrasettimanale contro la Sangiustese (terza della classe) finito 3 a 0. Al cospetto dei rossoblù un’altra formazione in orbita play-off, la Recanatese, quinta forza del girone F e squadra di qualità. Nell’attacco leopardiano militano due molisani, Sivilla e Borrelli (entrambi ex di turno), originari di Guglionesi, e poi il bomber Pera, un attaccante di grande qualità che l’anno scorso al Selvapiana siglò le 4 reti che consentirono alla Recanatese di stendere i campobassani.

Per il match al Tubaldi mister Bagatti si affida all’undici titolare, lasciando ancora una volta Musetti in panchina. Gli ospiti partono forte e sfiorano il vantaggio in due occasioni nei primi dieci minuti di gioco con Cogliati e Giacobbe. Per evitare la rete di quest’ultimo il portiere di casa Sprecacè deve compiere un vero e proprio miracolo. La squadra marchigiana risponde con Borelli. Dopo aver rischiato di beccare il gol dopo una grande azione di Alessandro, i locali si riorganizzano in campo prendendo le contromisure e riuscendo in questo modo a limitare le sfuriate rossoblù. E a questo punto che inizia il ping pong delle occasioni. Si fa vedere Pera al 26esimo, i molisani rispondono con Cogliati, poi Giacobbe su punizione sfiora il palo. Al 35′ un altro tiro velenoso di Pera, Sposito devia in angolo. Tre minuti dopo Borrelli sblocca il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo regalato da Lo Bello, insacca con un colpo di testa.

La reazione del Campobasso è immediata, Alessandro impegna Sprecacè e sulla ribattuta Di Lauri viene travolto nell’area di rigore locale. La formazione ospite chiede il penalty che però l’arbitro non ravvede. Al 44′ un’altra importante occasione per i molisani: lancio di Giacobbe, ma nessun compagno riesce ad approfittarne e a spingere il pallone in rete. Prima del riposo tenta la rete Cogliati. La formazione molisana insomma avrebbe meritato il pareggio ma al rientro dagli spogliatoi i giallorossi potrebbero chiudere la partita. Per fortuna dei rossoblù, il pallonetto di Pera finisce di poco fuori. Scampato il pericolo, il Campobasso si fa vedere ancora con Giacobbe. Al 55′ la mossa del tecnico Bagatti: fuori il centrocampista Di Lauri, dentro l’attaccante Musetti. Il Campobasso acquisisce un volto più spregiudicato, ma è anche più sbilanciato in avanti e questo favorisce le ripartenze della Recanatese.

Il cambio comunque premia gli ospiti. Al 68′ angolo di Danucci, Alessandro svetta più alto di tutti e sigla il meritato pareggio per il Campobasso. Chi pensava che le due formazioni in campo si accontentassero del pari si deve ricredere: leopardiani e lupi continuano a produrre il massimo sforzo in campo per conquistare l’intera posta in palio. Al settantacinquesimo bellissimo gesto atletico di Pera che sfiora il gol. Negli ultimi minuti ancora un lampo di Giacobbe ma il portiere di casa si salva con un grande intervento. L’ultima occasione è di marca locale , è ancora una volta Pera a far correre l’ultimo brivido sulla schiena dei campobassani.

Giocano in trasferta anche le altre due formazioni impegnate nel girone F del campionato di Serie D. L’Agnone conquista un importante successo ad Avezzano vincendo per 2 a 0 grazie ai gol di Formuso e Salifu. Invece l’Isernia affonda a Jesi. Il match nelle Marche termina 2 a 0 con le reti di Nonni e Cameruccio. Per i biancocelesti allenati da mister Silva una sconfitta che complica il percorso verso la salvezza.

(foto SS Campobasso)