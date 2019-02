Il Comune di Termoli vorrebbe la concessione del distributore di carburante vicino il lido Il Pirata. Quello, per intenderci, che “spezza” la passeggiata riqualificata negli ultimi anni, gettonatisima da termolesi e visitatori per passeggiare, correre e, nella bella stagione, frequentare la spiaggia.

Demolire il distributore, che potrebbe trasferirsi sul lato opposto della strada, e al suo posto fare una piazza sul mare, con illuminazione notturna e una chiara vocazione per ospitare eventi ricreativi e culturali. Il progetto c’è già, esiste fin da quando è iniziata la riqualificazione del lungomare nord. In quel frangente l’Amministrazione di Angelo Sbrocca tuttavia non aveva la disponibilità dell’area, anche per problemi collegati alla gestione delle stazioni carburanti.

Ora qualcosa è cambiato, e l’inghippo potrebbe sbloccarsi. Inoltre il titolare del distributore, lo stesso preso puntualmente di mira da rapinatori e criminali in raid notturni, è d’accordo. Nei giorni scorsi una richiesta di concessione è stata inoltrata al Demanio marittimo della regione Molise.

Il progetto è ambizioso ma, secondo il Comune, assolutamente fattibile. Panchine di pietra bianca, palme, cespugli fioriti e flora autoctona della duna marina, come il mirto e il rosmarino: questi gli arresi previsti. Oltre alla piazza, che recupera e ricuce le due parti del lungomare nord, nella zona sono previsti percorsi accessibili a disabili e un parco giochi con giardino attrezzato a norma di Comunità Europea, dunque adatto anche a persone con difficoltà motorie.

La palla è in mano alla Regione Molise, che dovrà decidere se concedere o meno l’autorizzazione. Sui tempi di inizio dei lavori, al momento, non ci sono indicazioni precise.