Nuovi spiragli per il settore agroalimentare, in particolare per la coltura di pomodoro, fetta importantissima dell’economia del Sud Italia e del Molise.

È del 12 febbraio infatti l’intesa siglata a Roma tra Coldiretti e Princes che garantirebbe ai produttori di pomodori di Puglia, Basilicata e Molise – regioni nelle quali si concentra quasi il 40 per cento della produzione nazionale di pomodoro da industria – le esportazioni in Gran Bretagna. Uno sbocco di mercato importantissimo dato che un barattolo di pomodori ‘Made in Italy’ su 5 finisce sulle tavole del Regno Unito, che è dipendente dall’estero per l’80 per cento del pomodoro che consuma.

Una sorta di accordo anti-Brexit tra Italia e Gran Bretagna. La Princes infatti è un gruppo alimentare di Liverpool che in Italia controlla il più grande stabilimento europeo per la trasformazione del pomodoro, che si trova a Foggia.

“Si tratta — ha spiegato la Coldiretti— del primo grande patto salva Made in Italy per salvaguardare le esportazioni agroalimentari italiane nel Regno Unito dopo la Brexit”. E a salvarsi sarebbero anche molti coltivatori e produttori della nostra regione.

L’accordo in generale crea le condizioni per evitare il rischio del crollo delle esportazioni in quello che rappresenta il primo mercato di riferimento delle conserve di pomodoro nazionali, il prodotto simbolo della dieta mediterranea.

Lo strumento salva-esportazioni è quello dell’accordo di filiera. In sostanza i produttori associati a Coldiretti che sottoscriveranno il «contratto di filiera» si impegnano a rispettare un disciplinare di produzione in grado di garantire produzioni di qualità eccellenti, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Princes infatti offre ai produttori associati a Coldiretti la possibilità di sottoscrivere contratti di fornitura della durata di 3 anni, introducendo così un’innovazione senza precedenti per la filiera in Italia, riconoscendo anche un prezzo «equo» per il pomodoro, cioè basato sugli effettivi costi sostenuti.

Molto più che una boccata d’ossigeno per i tanti agricoltori reduci da una pessima annata per quanto riguarda la raccolta dei pomodori. Un settore che in Molise, tra chiusura del conservificio regionale, la contrattazione ‘capestro’ con grandi industrie di trasformazione che fanno prezzi bassi e maltempo, arranca fortemente e con esso tantissime famiglie. A ciò si aggiunga che dello stabilimento di contrada Perazzeto, situato tra Guglionesi e Termoli, non si conosce il futuro.

Una svolta di cui potrebbero beneficiare i tanti associati a Coldiretti Molise. Non solo garanzia di piazzamento sul mercato per il proprio prodotto ma anche qualità ed eticità. L’accordo prevede oltretutto misure anti-caporalato, una piaga ben nota nel Sud Italia e rispetto al quale il Molise è tutt’altro che immune, come dimostrato dall’ultimo rapporto di Agromafie e da episodi recenti di cronaca che hanno visto morire sulle strade braccianti stranieri diretti a campi molisani. Con l’accordo i lavoratori agricoli impiegati nei contratti di filiera potranno invece usufruire del trasporto pubblico ai campi di pomodoro in forma gratuita.

I produttori, inoltre, potranno accedere a forme agevolate di credito all’impresa e beneficiare di servizi di consulenza specialistica per l’accesso agli aiuti nazionali e comunitari previsti per il settore agricolo. Specifici percorsi formativi saranno inoltre realizzati per l’innovazione della filiera del pomodoro nella direzione della sostenibilità ambientale.

L’intesa con il colosso inglese del pomodoro rappresenta dunque un prezioso volano di sviluppo per il territorio del Mezzogiorno e in specie per il nostro Molise dove l’agricoltura rappresenta il settore da cui provengono le maggiori rendite economiche.

Un’ottima notizia dunque per l’oro rosso ‘Made in Molise’.