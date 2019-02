L’atleta termolese Marco Palmer campione italiano nel Low Kick

L’atleta termolese Marco Palmer, tesserato con la scuola del maestro Carmine De Palma, ha conquistato sabato scorso 9 febbraio il titolo di campione italiano nel Low Kick, categoria -60Kg seniores al Criterium e Coppa del Presidente, organizzati dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo nella splendida cornice del Play Hall di Riccione.

Erano tre gli atleti presente nella categoria di Low Kick (sport da ring con K.O.). Dopo il sorteggio che ha premiato Palmer, arrivato subito in finale, l’atleta termolese ha potuto studiare gli avversari.

L’incontro decisivo è stato diretto nel migliore dei modi da Palmer, non lasciando nulla all’avversario e senza regalare punti. Il termolese è sempre stato avanti e ha concluso aggiudicandosi l’incontro e la categoria.

Adesso si torna ad allenarsi per migliorare e crescere sempre di più in vista delle prossime gare, il 2 e 3 marzo a Termoli al 17° Trofeo Italia MSP Kung Fu Shaolin Sanda e gare di Forme e poi per Palmer, l’appuntamento ad aprile con la Low Kick a Genzano di Roma.