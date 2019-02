L’anticiclone non molla la presa e si rinforza ulteriormente sull’Italia. Fino a venerdì nessuna variazione di rilievo mentre da sabato gradualmente il meteo tenderà a divenire più freddo.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE METEO, ANALISI: Una estesa fascia di alta pressione ricopre l’Europa meridionale, l’Italia ed il bacino del Mediterraneo. Questo anticiclone nei prossimi giorni si rafforzerà e tenderà ad espandersi anche sopra l’Europa Centrale assicurando sul nostro Paese la persistenza del tempo stabile e di temperature superiori alla norma. L’assenza di vento e di precipitazioni determinerà una ulteriore diminuzione della qualità dell’aria a causa dell’accumulo di inquinanti: i valori di Pm10 in molti casi superano già del doppio la soglia limite stabilita per legge per la salvaguardia della salute. Nell’ultima parte della settimana, in particolare da sabato, intensi venti settentrionali convoglieranno aria fredda dai Balcani verso la penisola italiana, causando un sensibile calo delle temperature e locali precipitazioni soprattutto al Sud e sulla Sicilia.

IL METEO, PREVISIONI: Mercoledì tempo stabile su tutto il Paese: al mattino strati di nubi basse sulla Toscana e sulle pianure del Nordest; banchi di nebbia sulla valle padana, nelle valli del Lazio e sulla Puglia. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità bassa si diraderà parzialmente; qualche annuvolamento in Sicilia e sull’est della Sardegna. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti deboli quasi ovunque.

IL METEO IN MOLISE IN DETTAGLIO:

Mercoledì: al mattino, foschie dense e nubi basse sul Molise interno centro-occidentale. Poco nuvoloso altrove. Nel corso del mattino graduale dissolvimento e diradamento delle nubi e delle foschie con schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio, in prevalenza cielo poco nuvoloso. Ventilazione debole meridionale. Temperatura stazionaria su valori oltre la media del periodo. Possibili gelate notturne.

Giovedì: mattinata con possibili nebbie nelle zone interne del Molise centrale e di quello occidentale, segnatamente Matese e venafrano. Altrove poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole meridionale. Temperatura stazionaria.

Venerdì: poco o parzialmente nuvoloso per tutto il corso della giornata. Possibili addensamenti più consistenti nelle aree interne nel corso del pomeriggio. Ventilazione debole. Temperatura in lieve calo nei valori massimi, in rialzo in quelli minimi.