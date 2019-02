La Chaminade cede nella ripresa e perde a Corinaldo 6-4

Cade nelle Marche la Chaminade Campobasso che non riesce a dare continuità alla vittoria contro la Vis Gubbio e a sfatare il trend negativo in trasferta. Con un buon secondo tempo il Corinaldo vince 6-4 nel campionato di serie B, girone D di calcio a 5. Molisani guidati in panchina da Andrea Pietrunti e in campo senza lo squalificato Cancio.

Ordinata la Chaminade che fa circolare bene palla con Oriente-Gonzales -Caddeo, il laterale basso molisano porta in vantaggio gli ospiti. Dopo il goal le due squadre alzano il ritmo in campo. Decisivi gli interventi dei due portieri.

Al quinto Sanches lancia sulla fascia Cadde, l’estremo difensore locale gli nega la doppietta. Capovolgimento di fronte Casagrande ci prova dalla distanza il numero uno dei molisani chiude lo specchio della porta. Pericolo Chami: Agostinelli supera Iacovino, è il palo a negargli il pareggio. I rossoblu spingono in attacco, a due minuti dall’intervallo slalom di Gonzales che fa partire un gran tiro per il meritato raddoppio della Chaminade.

Prima della sosta c’è ancora tempo per un azione offensiva, rimessa di Nauzet per Ruscica che libera Vaino la sua conclusione sfiora l’incrocio. Corinaldo VS Chaminade 0-2 il finale di primo tempo. La ripresa si apre con un gran tiro dalla distanza di Belleboni il legno gli nega la rete. Goal del Corinaldo che arriva qualche secondo dopo con Casagrande che accorcia le distanze. La gioia dura poco, Sanches realizza il 3-1 per la Chaminade.

Ripartenza rossoblu con Gonzales che porta a quattro le reti. Molisani distratti in difesa, ne approfittano i marchigiani che realizzano con Mancini. Galvanizzati dal goal locali più aggressivi, Micci porta il risultato del 3-4. Partita in salita il team campobassano chiamato adesso ad amministrare solo un goal di vantaggio. Caddeo ci prova per ben due volte dalla distanza, in entrambi i casi sfera fuori. Dribbling di Gonzales Pencarelli manda in corner.

Ci crede il Corinaldo che a metà tempo trova il pareggio con Campolucci, 4-4 il parziale. Iacovino prima difende bene la sua porta sul tentativo di Campolucci poi al quindicesimo non può nulla sul tiro di Belleboni che porta in vantaggio il Corinaldo. La Chaminade non riesce più ad essere pericolosa in attacco. Ne approfittano i padroni di casa che allungano nel risultato con Mucci lasciato solo senza marcatura, per lui anche una doppietta. Mister Pietrunti si gioca la carta del portiere di movimento. Ma a due minuti dal termine capitan Oriente viene espulso Chaminade in inferiorità numerica e sotto nel punteggio. Niente da fare per i molisani che perdono 6-4 in casa del Corinaldo.

Buon primo tempo per i rossoblu, da dimenticare la ripresa, merito anche al Corinaldo capace di reagire dopo un doppio svantaggio. Sabato prossimo si torna al Pala Selva Piana contro la Gadtch per l’ultima gara prima di una nuova sosta di campionato per dare spazio alla Final Eight di Coppa Italia.

CORINALDO – CHAMINADE CB (0-2) 6-4

CORINALDO: Pencarelli, Agostinelli, Belleboni, Casagrande, Campolucci, Mi ci, Rotatori, Perlini, Bronzini, Sorcinelli, Ciarloni, Mancini. Allenatore: Gurini

CHAMINADE CB: Iacovino, Nauzet, Gonzalezs, Oriente, Ruscica, Nardacchione, Caddeo, Vaino, Evangelista, Di Paola, Di Camillo, Sanches. Allenatore: Pietrunti

Arbiti: Marco Paolino sez. Siena, Ivano Pubblico sez. Roma 1. Cronometrista: Daniele Filannino sez. Jesi

RETI: ‘4″54 Caddeo 1T (CCB), ’18″52 Gonzales 1T ( CCB), ‘1″29 Casagrande 2T ( C), ‘1″50 Sanches 2T ( CCB), ‘3″25;Gonzales 2T ( CCB), ‘4″22 Mancini 2T ( C), ‘6″45 Micci 2T (C), ’11″37 Campolucci 2T (C), ’14″22 Belleboni 2T (C), ’16″16 Micci 2T (C).

Falli: 3-1 1^tempo,2-3 2^tempo

Tiri liberi: 0-0 1^tempo, 0-0 2^tempo

Note: amm. Mancini ( ( C), Casagrande ( C), Belleboni (C), espulso Oriente (CCB), amm. Nauzet ( CCB)