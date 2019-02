Comunali, in campo pure la lista di Pizzarotti. A rischio l’alleanza con il Pd

Era stato preannunciato nella prima visita a Campobasso del coordinatore nazionale Alessio Pascucci. Ora arriva la conferma: ‘Italia in Comune’ sarà presente con una lista alle Amministrative di Campobasso. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Pino Libertucci, ex Pd e tra i primi rappresentanti politici del capoluogo molisano ad aver aderito al il partito guidato dal sindaco ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, Federico Pizzarotti.

Libertucci ha partecipato a Roma all’iniziativa nazionale “Onda verde e civica”, durante la quale sono state “tracciate le linee politiche per un’alleanza progressista, civica, verde ed europeista”.

In attesa di definire il quadro delle alleanze a livello locale, ‘Italia in Comune’ ha esplicitato cosa succederà in occasione delle Europee di maggio: bocciata l’alleanza con il Pd. “Dobbiamo costruire un fronte nuovo per le Europee, con i Verdi italiani ed europei ma anche con +Europa, Possibile, Diem25, Sinistra Italiana. Un fronte che impedisca agli incompetenti e ai populisti di arrivare a Bruxelles e distruggere l’Europa”, ha dichiarato Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune durante il suo intervento nella convention. “Dobbiamo far ripartire la fiaccola di civiltà nella nostra nazione. Un Paese che ha una spesa militare di 24 miliardi di euro e che vuole esportare la democrazia con gli F35 è un governo pericoloso, nato grazie ad una legge elettorale contestata da Lega e M5S ma oggi finita nel dimenticatoio perchè garanzia di poltrone”, ha aggiunto Pascucci.

“C’è una grande fetta di italiani – la posizione di Pizzarotti – che avverte il bisogno di sentirsi rappresentata da noi e dai valori che esprimiamo. Da domani puntiamo ad allargare la coalizione con tutte le forze che si riconoscono nel progetto e nei nostri ideali. Italia in Comune è già al lavoro per allargare il dialogo, a partire dalle energie europeiste e progressiste”.