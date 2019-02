‘Indovina chi viene a cena’: il cibo come mezzo per abbattere le barriere culturali

Si terrà sabato 23 febbraio, tra Bojano e Jelsi, il primo appuntamento molisano di “Indovina chi viene a cena…?”. L’idea è semplice: fare incontrare le persone e le loro culture nella maniera più antica: a tavola.

Promosso dalla cooperativa sociale Hayet di Boiano nell’ambito dell’iniziativa nazionale ideata da Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con Fondazione Con il Sud, il progetto nella sua fase iniziale si focalizza sulle aree interne del Matese e del Fortore: quelle zone dove maggiori e ancora tutte da scoprire sono le opportunità positive del fenomeno migratorio.

“Famiglie dall’India, Cina, Senegal, Romania, Pakistan, Venezuela e da vari paesi del mondo che oggi abitano e vivono nei comuni delle aree interne del Fortore e del Matese – spiegano gli organizzatori – aprono le porte delle loro case e offrono una cena speciale, familiare. Non si tratta di un progetto gastronomico, ma di relazione, in cui il cibo è il mezzo che permette di abbattere barriere culturali e creare convivialità. A tavola accade qualcosa di magicamente normale: si parla di figli, di scuola, lavoro, di cinema e musica, scoprendosi talmente simili che, alla fine, si diventa amici e si continua a frequentarsi anche dopo. Semplicemente condividendo un pasto, si può partire per un viaggio meraviglioso: la conoscenza”.

Da nord a sud “Indovina chi viene a cena?” è attivo già in moltissime città e comuni italiani, con 200 famiglie ospitanti e 4000 persone che partecipano ad ogni cena. Insieme al Molise sono già otto le Regioni del sud pronte a partire con l’iniziativa. L’idea venne lanciata nel 2011 al Festival dell’Oralità Popolare di Torino, in collaborazione con la Fondazione Crt, con una cena condivisa che portò in Piazza Carlo Alberto più di cento persone, riunite intorno a un unico tavolo per i piatti preparati dalle famiglie appartenenti alle comunità straniere residenti sul territorio e aderenti al progetto.

Per partecipare come ospite o diventare famiglia ospitante occorre inviare una mail a hayetets@gmail.com a cui sarà data conferma di adesione; solo qualche giorno prima della cena i partecipanti sapranno da quale famiglia saranno ospitati.

Le prossime cene in programma sono: sabato 23 febbraio, sabato 30 marzo, sabato 27 aprile, sabato 25 maggio. Le adesioni devono pervenire entro 3 giorni prima della data della cena. Come in una cena tra amici, è previsto un libero contributo da parte dei partecipanti alla spesa sostenuta dalla famiglia ospitante.