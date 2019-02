In radio gli stornelli di un rozzo pastore molisano, protesta a Toma: “Facci rispettare”

Si chiama Bobofalo e si presenta come un pastore molisano. Si esprime in un italiano scolastico misto al dialetto (che però non sembra nemmeno delle nostre parti) e canticchia versi che faticano a strappare persino un sorriso. Si tratta del personaggio inventato da Radio Kiss Kiss Napoli e in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì nel programma ‘I due tappi’ dell’emittente radiofonica partenopea.

Un personaggio che chiaramente disturba chi conosce realmente il Molise. Come Michele De Gregorio, cittadino termolese, che ha deciso di inoltrare la sua protesta direttamente al presidente della Regione Molise, Donato Toma, nonché alla stessa emittente.

“Mia figlia Fiorenza è medico e lavora a Napoli – scrive Michele -. Ogni mattina, per recarsi in ospedale in macchina, ascolta Radio Kiss Kiss. Pare che la redazione di questa radio abbia inventato un nuovo personaggio per denigrare e deridere noi molisani: un pastore rozzo, ignorante e arretrato. Mia figlia ha già scritto alla radio, per manifestare il proprio disappunto. A mio avviso sarebbe opportuno un’azione da parte della Regione Molise per salvaguardare le nostre origini, la nostra cultura ed il nostro modo di essere civili”.

Non pago di questa prima segnalazione, ne ha inoltrata un’altra con tanto di link degli stornelli mandati in onda di recente. “Chissà perché i nostri amici di Radio Kiss Kiss Napoli hanno scelto un nostro conterraneo? Probabilmente, erano scarsi a cafoni”. Chissà se Toma, nativo proprio di Napoli, deciderà di farsi sentire da quelli di Radio Kiss Kiss.