Joe Bavota, il cantante molisano sosia e interprete di Elvis Presley, prosegue la sua tournée in Italia, in Europa e nel suo piccolo Molise. Degna di nota è però una delle sue prossime tappe che lo vedrà impegnato il 21 marzo a Bologna, al teatro Tivoli.

Joe Bavota, che non è nuovo a concerti di beneficenza, anche in questa occasione presterà il suo volto e la sua musica per un evento a fini solidali. Una sua fan, Simona, ha chiesto infatti aiuto per suo marito, da anni affetto da una grave patologia. Il ricavato del concerto sarà dunque finalizzato a un esoso intervento all’estero per il marito di Simona. Il concerto al teatro Tivoli di Bologna sarà ad ingresso gratuito e ci sarà la possibilità di devolvere un’offerta libera all’ingresso.

Intanto prosegue la tournée in Italia e all’estero di Joe Bavota partita dall’Ungheria. Le prossime tappe saranno a Torino a Lingotto Fiere il 15, 16, 17, 22, 23 e 24 marzo.

Ma in estate Joe tornerà nel suo amato Molise e sarà il 12 agosto a San Martino in Pensilis per il centenario del carro dei giovanotti e il 15 giugno a Larino per i festeggiamenti in onore a Sant’Antonio. Naturalmente ci saranno altre tappe in Molise, Italia ed Europa che verranno man mano annunciate nelle pagine social di Joe Bavota.