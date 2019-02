Il mercato coperto si tinge di rossoblù: è tutto pronto per la serata dedicata ai tifosi

E’ tutto pronto per la ‘Notte rossoblù’ in programma domenica 10 febbraio dalle ore 19 al mercato coperto di Campobasso. Un evento, organizzato inizialmente per lo scorso 5 gennaio ma rinviato per neve, che si svolge a pochi giorni dal centenario del Campobasso Calcio.

“Sarà l’occasione, visti i grandi sacrifici e visti i progetti a medio e lungo tempo della nuova società, per rinsaldare un appuntamento molto caro a tutti i tifosi campobassani – spiega il presidente Renato Calandrella – noi speriamo in un coinvolgimento di tutti i tifosi per affrontare un altro anno in più di storia del Campobasso calcio. Una storia, quest’ultima, importante e patrimonio di tutti i campobassani. Ci auguriamo che vi siano tutti i gruppi della Nord Michele Scorrano e non solo ma di tutti i tifosi del Campobasso Calcio. Il calcio è della gente, quale migliore occasione di dimostrarlo nei fatti?

La Notte Rossoblu sarà inoltre un’occasione, di questi tempi, più unica che rara, per rivedere amici di vecchia data, brindare ai colori rossoblu, vedere giovani e famiglie scambiarsi le sciarpe e socializzare”.

Ospiti della serata i vertici societari, la squadra e lo staff tecnico dell’attuale SS Campobasso Calcio.

La manifestazione si svolge dopo la lotteria di beneficenza organizzata da Passione Rossoblù che ha devoluto parte dei proventi alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Molise.

Inoltre, durante la serata, pagando 5 euro, sarà possibile iscriversi all’associazione fondata da Renato Calandrella: “Noi siamo aperti ai giovani perché i giovani di oggi saranno i tifosi di domani. Il calcio senza tifosi perde la sua anima e i tifosi sono la linfa vitale del gioco, economicamente, culturalmente e socialmente e hanno un marchio di lealtà che spesso supera il marchio di qualità». Lo scopo quindi sarà crescere insieme in questa avventura”.

Durante la serata saranno presenti stand gastronomici e allieteranno la serata il gruppo musicale Il Mappamondo, a seguire la cover band di Vasco Rossi. Per finire musica da discoteca degli anni 70-80-90 con Radio Jay.