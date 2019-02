Il campobassano Fiorilli guiderà la prima Nazionale di calcio a 5 femminile under 15

Continua il magic moment del calcio a 5 molisano. Dopo la convocazione in Nazionale maggiore del bomber campobassano Umberto Caruso, quest’anno in forza al Cmb Signor Prestito in serie A2, e l’assegnazione dell’organizzazione delle Final Eight di Coppa Italia di serie B (8-10 marzo) al Cln Cus Molise, è arrivato un incarico di prestigio nel team azzurro per un allenatore campobassano. A Giovanni Fiorilli, infatti, è stato affidato un compito tanto delicato quanto stimolante come quello di formare la prima selezione nazionale femminile under 15.

Ad affiancare l’allenatore molisano ci saranno il dirigente accompagnatore Giovanni Troilo e il collaboratore tecnico Davide Giffi. L’incarico arriva nell’ambito del progetto giovani lanciato dal nuovo corso della Divisione Calcio a 5 e denominato Generazione futsal. “Per me è il massimo – ha commentato un entusiasta Fiorilli raggiunto telefonicamente da Primonumero.it – entrare nello staff della Nazionale è un grande traguardo. Poi il mondo del futsal femminile offre tante possibilità di crescita, anche più del maschile, essendo un movimento praticamente appena nato”.

Le prime tappe prevedono tre concentramenti (nord, centro e sud) per arrivare a selezionare le 12 giocatrici della prima Nazionale di calcio a 5 under 15 che in estate affronterà un torneo internazionale sperimentale in Abruzzo. Più che i risultati, il vero obiettivo a breve termine, ha sottolineato Fiorilli, è quello di “stimolare le società di futsal a puntare sempre più sui settori giovanili”. Per l’under 15 maschile è stato scelto, invece, il titolato Massimo Ronconi. I tecnici avranno il compito di andare a scovare talenti in tutte le Regioni italiane. Con i fari puntati soprattutto sul Torneo delle Regioni che, quest’anno, si disputerà in Basilicata.

Per Giovanni Fiorilli possiamo parlare di un ritorno in azzurro, visto che già anni fa era stato collaboratore tecnico di Alessandro Nuccorini e di Roberto Menichelli al Mondiale Universitario in Brasile del 2000. Si tratta di un grande ritorno nel futsal che conta per il mister che guidò la storica cavalcata verso la serie A2 del Cus Molise nella stagione 2002-2003. Una carriera sempre sulla cresta dell’onda quella del tecnico campobassano che, anche a livello giovanile, ha già ottenuto ottimi risultati alla guida delle selezioni giovanili molisane della Figc in varie edizioni del Torneo delle Regioni. Senza dimenticare gli anni vissuti alla presidenza del Cus Molise. Un legame, quello con il sodalizio universitario, che ha avuto un ruolo decisivo nella carriera di Fiorilli. Centro Sportivo Universitario che, più in generale, negli anni ha dato una spinta decisiva alla diffusione della disciplina del Futsal in tutta la Regione. E sta continuando a darla. Non a caso sarà proprio il Pala Unimol ad essere il teatro del prossimo appuntamento di prestigio per l’assegnazione della coccarda tricolore della Coppa Italia di Serie B. Gli appassionati molisani di futsal possono dormire sonni tranquilli. Con il calcio a 5 in Regione c’è poco da annoiarsi.