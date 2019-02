‘Il campanile senza gabbia’ vince il 5° concorso fotografico dedicato a Lefra

Si chiama ‘Il campanile senza gabbia’ lo scatto di Marco D’Alessandro. E’ lui il vincitore del quinto concorso fotografico ‘Leonardo Tartaglia – Lefra’ organizzato dal Comune di Ripalimosani per omaggiare il fotoreporter venuto a mancare nel 2013 dopo 50 anni di attività. Domani, 1 marzo, alle 19 la premiazione nei locali della Tipolitografia Lampo, in contrada Colle delle Api, a Campobasso.

In totale sono state 69 le opere esaminate dalla commissione giudicatrice composta dai fotografi professionisti Domenico Trivisonno e Roberto De Rensis, dai fotomatori Simone Di Niro e Domenico Estero e dall’operatore video e cultore di storia e tradizioni locali Antonio Iammarino.

Il lavoro dei giurati, alla fine, ha premiato Marco D’Alessandro: la sua fotografia è risultata infatti la prima in classifica, sommando i voti della giuria a quelli ottenuti su Facebook, come previsto dal regolamento; la stessa immagine si è aggiudicata anche il Premio Speciale “Ripalimosani”. A seguire, sul podio sono saliti Fabrizio Nocera con l’opera “La vestizione” e Vittorio Di Rito con la foto dal titolo “La magia delle luci”.

La giuria inoltre all’unanimità ha ritenuto di assegnare una menzione speciale alla foto intitolata “Fuoco di sera”, realizzata da Rosario Barricelli, al quarto posto della graduatoria finale e risultata come la più votata su Facebook con ben 570 “like” ottenuti.

“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta il consigliere comunale Michele Moffa, che si occupa dell’organizzazione del concorso sin dalla prima edizione – perché quest’anno per la prima volta possiamo dire di aver raggiunto un ottimo target sia in termini di numero di concorrenti e sia di qualità delle immagini. Il tema del concorso scelto, cioè “Il Molise: le tradizioni, i luoghi e gli eventi”, ha allargato notevolmente gli orizzonti della competizione, più che raddoppiando il numero di concorrenti rispetto al passato. Una buona risposta da parte dei fotoamatori molisani e non solo: abbiamo avuto anche partecipanti non molisani che si sono magari trovati in Molise in vacanza ed hanno approfittato per gareggiare con i migliori scatti effettuati durante il soggiorno. Ci eravamo ripromessi, anche con la stessa famiglia di Lefra che ringraziamo per la disponibilità, di far compiere un piccolo salto di qualità al concorso, e ci siamo riusciti”.

Le fotografie saranno esposte fino al 10 marzo nei locali della Tipolitografia Lampo, nella zona industriale di Campobasso: “Grazie all’interessamento di Gino Palladino – specifica Moffa – un modo importante per dare visibilità a queste immagini che, sotto angolazioni e punti di vista diversi, hanno tutte un unico filo conduttore: quello di rappresentare le bellezze della nostra regione”.