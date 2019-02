Fingono di aver subito furti, denunciati. Polizia in azione su tutti i fronti

Due cittadini residenti a Termoli, di 43 e 41 anni, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati per simulazione di reato, violenza privata, appropriazione indebita e ricettazione. Avevano infatti denunciato al Commissariato di polizia di stato di aver subito un furto di una carta di credito e di una autovettura. Gli agenti in realtà da subito non erano convinti degli esposti presentati e l’ufficio anticrimine, sulla base di una attività investigativa, ha scoperto in breve che i furti erano stati entrambi simulati. E ha anche accertato, contestualmente, che i due risultavano in possesso di un fuoribordo rubato a Foggia la scorsa estate. È una delle tante operazioni messe a segno negli ultimi giorni dagli agenti del commissariato di Termoli contro i reati legati a droga, abuso di alcol alla guida, furti e maltrattamenti.

Due donne, una 20enne pregiudicata residente a Campomarino e una 27enne residente a Termoli, sono finite nei guai per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovate con hashish addosso già diviso in dosi.

Gli operatori della volante sono poi intervenuti anche in via Sannitica per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L’autista di uno dei due veicoli, quello che ha causato il sinistro, è fuggito alla vista delle divise ma è stato rintracciato immediatamente ed è risultato positivo all’alcoltest. È un tunisino di 42 anni al quale è stata ritirata la patente proprio per guida in stato di ebbrezza.

E ancora: gli agenti del commissariato sono intervenuti per una lite in famiglia e hanno deferito all’autorità giudiziaria un trentasettenne. Oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta le accuse. L’uomo infatti aveva ingiuriato e insultato i poliziotti. Un ventenne invece, sempre di Termoli e con precedenti penali nonchè in regime di arresti domiciliari, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La volante è intervenuta nell’abitazione su richiesta dei familiari spaventati dai comportamenti violenti e prevaricatori del ragazzo.