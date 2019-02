Il Classic Car Club Molise è stato premiato con l’Encomio 2018 per la XI Targa del Matese.

Il Club molisano con sede a Campobasso il 2 febbraio scorso, al Lingotto Fiere di Torino – nello Stand ASI (Automoto Club Storico Italiano) – ha ricevuto dalla Commissione Nazionale Manifestazioni Auto, e per mano del Presidente dell’ASI Maurizio Speziali e del Presidente della Commissione Leonardo Greco, l’Encomio 2018 per la XI Targa del Matese svoltasi con grande successo il 28 e 29 luglio scorso e inserita tra gli eventi dell’estate della Città di Campobasso.

La manifestazione per le vie della città, che ha visto la partecipazione di una quarantina di auto storiche provenienti da tutt’Italia, si è distinta tra le oltre 120 che si sono svolte a livello nazionale. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Classic Car Club Pietro Gabrieli per questo che è il quarto riconoscimento nazionale ottenuto in questi ultimi anni.