Di Paolo e Mancino della Bocciofila Avis Campobasso vincono il Trofeo ‘San Valentino’

Rino Di Paolo e Silvio Mancino della Bocciofila Avis Campobasso si sono aggiudicati il Trofeo ‘San Valentino’, gara regionale a coppia, riservata alle categorie C e D, organizzata proprio dalla società dei due atleti vittoriosi. I due portacolori del team campobassano hanno sconfitto nella finalissima la coppia composta da Luca e Salvatore Di Bello del Bocciodromo Molisano Campobasso.

Gradino più basso del podio per Franco Iengo e Antonio D’Anolfo della Bocciofila La Rocca Oratino; quarto posto per il duo dell’Avis Campobasso, formato da Giuseppe Bax e William Colasurdo.

Il direttore di gara è stato Giovanni Colitti, arbitro regionale di Campobasso; gli arbitri di campo Antonio Di Tota e Franco Moffa. Trentadue sono state le coppie al via, in rappresentanza di club molisani, abruzzesi e lucani. Prossimo appuntamento per la società bocciofila presieduta da Giuseppe Iacovino sarà il 2° Trofeo Avis-Admo, una coppia regionale, in programma domenica 31 marzo.

Intanto, domenica 24 febbraio, si terrà il 1° memorial ‘Michele Di Tullio’, terna regionale, organizzata dalla Bocciofila ‘La Rocca’ Oratino, che vedrà al via 48 formazioni per un totale di 144 atleti impegnati alla conquista della kermesse.

Nei campionati di Promozione di Società, in Prima Categoria (team formati da giocatori di A) sarà la Madonna delle Grazie Termoli a rappresentare il Molise alle fasi interregionali contro la Campania; mentre, per la Terza Categoria (squadre formate da atleti di C) disputeranno la finale regionale il Bocciodromo Comunale Campobasso e La Rocca Oratino. Match di andata nel capoluogo sabato 23 febbraio 2019 alle ore 15,30; sfida di ritorno sette giorni più tardi a Oratino. La vincente sfiderà il 16 e il 23 marzo la pari categoria delle Marche con incontro d’andata fissato lontano dalle mura amiche per la formazione molisana.