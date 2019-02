Corso per volontari in carcere, domenica la consegna degli attestati

Si è concluso il corso di volontariato per detenuti ed è tempo di consegna degli attestati per i partecipanti. Domenica 17 febbraio alle ore 11, durante la Santa Messa della parrocchia di San Timoteo a Termoli, saranno consegnati gli attestati di partecipazione al “Corso di volontariato per Detenuti” tenutosi nell’autunno scorso. Un percorso di 12 incontri iniziato ad ottobre e terminato alla fine di dicembre per i corsisti che ora riceveranno l’attestato.

91 si sono iscritti, più di 70 sono stati assidui, interessati e coinvolti durante il corso. “Da parte di tutti sono stati espressi pareri e giudizi lusinghieri circa l’esperienza fatta”, commenta soddisfatto Don Benito Giorgetta.

Il corso è stato organizzato e promosso sinergicamente dalla Iktus Onlus, dalla Diocesi di Termoli-Larino e dal Carcere di Larino. L’attestato che i corsisti riceveranno è rilasciato a firma del presidente della Iktus Onlus, del Vescovo Monsignor Gianfranco De Luca e della dottoressa Rosa La Ginestra, direttrice del carcere di Larino.

Chi ha concluso il percorso d’ora in poi potrà prestare opera di volontariato presso il carcere di Larino o presso la Casa Famiglia “IKTUS Lucia e Bernardo Bertolino” che ospita detenuti per offrire loro una possibilità di reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

“Ancora una volta si è dimostrato che del carcere e, soprattutto, dei detenuti in esso accolti, si deve parlare. Occorre proporre una cultura della solidarietà e della prossimità espressi attraverso le più svariate forme di volontariato”, affermano gli organizzatori.

Dopo la messa nella chiesa di San Timoteo, coloro che vorranno potranno partecipare ad un momento di convivialità con gli ospiti accolti nella casa famiglia.

“Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i relatori del corso, tutti i partecipanti e coloro che hanno collaborato per la sua realizzazione. Una grande ed edificante testimonianza di interesse, di coinvolgimento e di partecipazione”.