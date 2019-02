Cos’è l’affido familiare? Come funziona quello dei minori stranieri non accompagnati e a chi rivolgersi per avere informazioni in materia?

Domande quanto mai attuali, cui si daranno risposte precise mercoledì prossimo, 27 febbraio, ore 15, alla scuola ‘Igino Petrone’ in via Alfieri a Campobasso. In programma c’è infatti la presentazione del progetto ‘Family’ Affido familiare per minori stranieri non accompagnati (Msna), organizzato a cura dell’Associazione Greta e dal Garante regionale dei Diritti della Persona.

Con il tutore volontario Alberto Aufiero, che insieme ad altri tutori porterà il suo contributo, interverranno il Garante Leontina Lanciano, Nunzia Lattanzio, già consigliera regionale e Presidente IV Commissione Affari sociali, l’avvocato Maria Concetta Fimiani, Antonella Patavino, assistente sociale della Cooperativa Sirio di Campobasso e il vice Presidente del Consiglio regionale del Molise, Gianluca Cefaratti, che racconterà la sua esperienza di padre adottivo.

Per informazioni e iscrizioni: greta.associazione@gmail.com o 3381223626.

L’incontro precede altri due convegni che si terranno a Isernia e Termoli. Poi partirà il corso regionale per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, indetto e organizzato dal Garante regionale dei Diritti della Persona. Sono già pervenute numerose iscrizioni, che testimoniano l’interesse e la sensibilità dei molisani. C’è ancora tempo per iscriversi, al presente indirizzo.