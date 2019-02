Un corso per formare lettori ‘a vita’ e scrittori competenti. È l’idea alla base della tre-giorni di formazione fortemente voluta da un gruppo di insegnanti di Lettere dell’IISS Alfano da Termoli, costituitisi in gruppo di ricerca-azione, e da alcune docenti della scuola media Bernacchia-Brigida, promossa per approfondire una metodologia già sperimentata con successo in alcune classi negli anni scorsi. Un corso di formazione, contrariamente a quanto di solito accade, nato dal basso, cioè dal desiderio dei docenti di approfondire e di conoscere con sempre maggiore padronanza una metodologia didattica innovativa in grado di formare lettori “a vita” e scrittori competenti in anni in cui la competenza “comunicazione nella lingua madre”, a partire dalla scuola, sembra costituire una vera e propria emergenza nell’emergenza.

Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio i 32 docenti iscritti, 13 dall’IISS Alfano e 19 dalla scuola media Bernacchia-Brigida, si confronteranno per 10 ore con la professoressa Sabina Minuto, insegnante di lettere nella scuola superiore di II grado a Savona, esperta formatrice della metodologia “Writing and Reading Workshop”.

Il professor Lucio Cassone, insieme ai professori dell’Alfano Nicola Sorella, Katia Di Spalatro, Viviana Mucelli e alle docenti della scuola media “Bernacchia-Brigida” Luciana Poppo, Rita Ziccardi e Lorenza Cimarrusti, è tra i promotori dell’iniziativa: «La formazione che di solito ci viene proposta dovrebbe avere una ricaduta ex post sull’attività didattica in classe. Qui il problema non si pone, in quanto questo corso nasce proprio dalle esigenze emerse dalla pratica didattica già iniziata da due anni da docenti di due scuole di ordine diverso. La ricaduta sulla didattica sarà senz’altro immediata e continua. Stiamo riscoprendo insieme a colleghi e studenti la centralità della scrittura e della lettura nella pratica scolastica quotidiana, e ora ci interessa studiare più in profondità e sperimentare sempre nuove strategie per far emergere la voce dei nostri studenti».

L’I.I.S.S. Alfano ospiterà il corso nel plesso di viale Trieste a Termoli, grazie alla collaborazione tra le Dirigenti delle due scuole, Concetta Rita Niro e Matilde Tartaglia.