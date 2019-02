Cln Cus Molise ko nel recupero contro il Corinaldo

Non riesce ad allungare la striscia di risultati positivi il Cln Cus Molise che viene superato in casa dal Corinaldo nel recupero dell’undicesima giornata, gara rinviata lo scorso 5 gennaio per maltempo.

Al Palaunimol la squadra di casa, priva di Barichello squalificato e con Ferrante, Di Stefano e Marro che non si sono allenati tutta la settimana, si sveglia tardi e non riesce nella rimonta al cospetto dei marchigiani che dimostrano di non meritare la penultima posizione in classifica generale.

Nel primo tempo alla prima occasione il Corinaldo sblocca il confronto. Mancini conclude ma il suo tiro viene respinto, Campolucci è il più lesto di tutti ad approfittarne e a insaccare lo 0-1. La reazione del Cln Cus Molise è in un tiro di Di Stefano deviato in corner. Il Corinaldo conferma di volere a tutti i costi i tre punti andando a raddoppiare con una gran botta di Mancini e pallone che si stampa sul palo interno e termina poi in rete. Il primo tempo si chiude qui con i marchigiani avanti 2-0.

Nella ripresa la selezione di mister Gurini parte in quinta: palla in profondità di Campolucci e Mancini cala il tris. Il Cln Cus Molise prova a riorganizzare le idee, Campanella impegna per ben due volte il portiere Pencarelli che risponde presente. A 12’55” dalla fine mister Sanginario decide di giocare a cinque per cercare la grande rimonta ed inserisce Everton come giocatore di movimento (che si cambia con Madonna). Proprio l’estremo difensore di casa deve agire di esperienza sulla conclusione di Campolucci. Dall’altra parte è Cavaliere a spedire alto da buona posizione. Il Cln Cus Molise, punto nell’orgoglio, va a realizzare il gol della bandiera con Marro e poi accorcia ancora con Cavaliere quando mancano 5’41” dalla fine.

Nonostante il cuore, la grande rimonta non riesce però ai ragazzi di Sanginario perché Campolucci manda in archivio il confronto realizzando la sua doppietta personale e il definitivo 2-5. Sabato nuova sfida al Palaunimol contro il Cus Ancona.

IL TABELLINO

CLN CUS MOLISE 2

CORINALDO 5

(0-2 primo tempo)



Cln Cus Molise: Roman, Madonna, Di Stefano, Petrella, P. Silvaroli, Marro, Everton, Cioccia, Cavaliere, Campanella, Verlengia, Ferrante. All, Sanginario.

Corinaldo: Pencarelli, Agostinelli, Casagrande, Campolucci, Sorcinelli, Mancini, Artibani, Baldassarri, Belleboni, Ciarloni. All. Gurini.

Arbitri: Baranov di Napoli e Salerno di Torre Annunziata. Cronometrista: Battista di Campobasso.

Marcatori: Campolucci, Mancini pt; Mancini (2), Marro, Cavaliere, Campolucci st.

Note: ammonito Casagrande.