Carnevali d’Italia vola a Larino per la 44esima edizione della sfilata storica

Il Carnevale di Larino, giunto alla sua 44esima edizione, è uno degli eventi più caratteristici e tradizionali dell’intera regione. Una manifestazione unica che, grazie all’abilità dei maestri cartapestai, è entrata tra i 27 Carnevali storici d’Italia. Il riconoscimento Mibac, concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha aggiunto ancora più prestigio alla festa frentana che, quest’anno, potrà vantare anche la presenza del gruppo ‘Carnevali d’Italia’.

La comunicazione delle scorse ore, ha messo in risalto il lavoro svolto nel paese frentano dove l’uscita dei carri allegorici sarà accompagnata dal gruppo dedito alla valorizzazione e promozione delle varie manifestazioni carnevalesche italiane. “Grazie alla disponibilità dei nostri collaboratori, come del resto fatto, in queste ultime settimane nei carnevali più importanti d’Italia – scrivono dall’associazione – Seguiremo da vicino con foto e video particolareggiate la manifestazione che giustamente viene riconosciuta dalla critica come una delle più belle della regione Molise e non solo”.

Lo scopo è di far conoscere, semmai ce ne fosse ancora bisogno, questa splendida tradizione nel resto d’Italia e del mondo. “Le nostre camere – conclude la nota stampa – Fisseranno immagini, particolari, emozioni, il genio creativo dei maestri cartapestai larinesi che nulla hanno da invidiare ai colleghi dei carnevali più prestigiosi d’Italia. Un viaggio di colori scandito dalla magia che solo il carnevale sa regalare”.

La sfilata, che quest’anno raddoppia l’appuntamento, si preannuncia bollente e carica di divertimento con un programma speciale di due weekend: il 2, 3, 9 e 10 marzo ed avrà un risalto mediatico eccezionale grazie alle pagine social del Carnevale d’Italia su facebook ed instagram.