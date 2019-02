Borse di studio, ecco cosa fare per richiederle

Il Comune di Campobasso informa la cittadinanza che ha attivato, come da indicazione della Regione Molise (deliberazione di G.R. n. 18 del 31/01/2019), la procedura per l’acquisizione delle istanze inerenti la richiesta della borsa di studio per l’anno scolastico 2018/2019 finalizzata all’acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto, all’accesso ai beni e ai servizi di natura culturale.

Possono accedere al beneficio della borsa di studio per l’anno scolastico 2018/2019, erogata mediante il sistema dei bonifici domiciliati, i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni delle scuole secondarie di II grado o gli stessi studenti, se maggiorenni, residenti nel Comune di Campobasso e appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm., giusta Deliberazione di G.R. n. 18/2019.

Le istanze di ammissione al beneficio prodotte dai cittadini residenti dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta, allegato A), scaricabile dal sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it) o ritirabile presso le segreterie delle scuole di appartenenza, presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona del Comune di Campobasso, in via Cavour n.5, nonché presso l’URP del Comune di Campobasso, ubicato in P.zza V. Emanuele, 29.

Le stesse potranno essere presentate direttamente a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona di questo Ente, in via Cavour n.5, inviate tramite raccomandata A. R. all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso presso Palazzo S. Giorgio, in P.zza V. Emanuele, 29, o a mezzo Pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it, e dovranno pervenire a questo Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 2019, pena l’esclusione dalla graduatoria.

L’Avviso Pubblico e la domanda di ammissione al beneficio della borsa di studio a.s. 2018/2019 (Allegato A) sono pubblicati sul sito Internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).