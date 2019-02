Il noto locale termolese ‘Birrofficina’ è stato premiato come ambasciatore della birra lunedì scorso 18 febbraio a Rimini nell’ambito di Beer Attraction, fiera internazionale dedicata a birrerie, artigianali e non, e a bevande e cibo più in generale.

Il premio è stato assegnato all’attività molisana, dopo una selezione di oltre 600 birrerie italiane e ha riguardato anche il fornitore Carpinelli Spa nella figura del titolare Mario Carpinelli.

A ritirare il premio a Rimini c’era Fabio Lafratta, giovane amministratore di Birrofficina. Grande soddisfazione è stata espressa dai titolari del locale termolese per un premio così ambito e che premia il lavoro svolto in questi anni.