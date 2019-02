In gergo tecnico, si chiama ‘cup pass’. In pratica, è il servizio con cui l’Asrem gestisce le prenotazioni di visite o esami diagnostici presso gli ospedali molisani. L’azienda sanitaria di via Ugo Petrella ha deciso di avviare la riorganizzazione del sistema con una nuova gara di appalto.

Il nuovo atto prevede un aumento delle postazioni per i dipendenti del settore, a fronte però di una netta diminuzione delle ore lavorative; una circostanza, questa, che riguarda da vicino circa trenta professionisti e che preoccupa non poco le organizzazioni sindacali coinvolte dalla misura. Un bando inaccettabile per Uiltucs, Fisascat e Filcams che questa mattina – 18 febbraio – hanno incontrato la stampa per spiegare le motivazioni della loro contrarietà.

“A distanza di dieci anni arriva questa gara d’appalto per il nuovo servizio cup-pass. Dalla dirigenza Asrem – ha detto Pasquale Guarracino, segretario generale UilTucs Molise – ci avevano garantito l’assenza di problemi di sorta e invece ci ritroviamo con un bando che stabilisce più postazioni e meno ore di lavoro per i dipendenti, con una conseguente contrazione dei loro stipendi. Stiamo parlando di personale che nella maggior parte dei casi ha un contratto part-time da 6/700 euro mensili e non certo di gente con salari faraonici. Non c’è stata chiarezza nemmeno sull’organizzazione del servizio ed è per altro mancato un dialogo vero con le organizzazioni sindacali: abbiamo cercato più volte dei chiarimenti, ma l’azienda è totalmente sparita”.

Guarracino ha inoltre sottolineato come anche da parte della politica regionale non ci siano state prese di posizione concrete a riguardo: “Dalla politica regionale abbiamo ricevuto finora solamente silenzio. Prima di effettuare questo presidio abbiamo scritto al presidente Toma, all’assessore Mazzuto: servirebbe più vicinanza, una volontà di risolvere i problemi, perché la sanità non è solo il medico, ma un sistema di servizi, è l’intero indotto. Speriamo di incontrare in giornata i dirigenti aziendali. La nostra richiesta? Annullare la gara d’appalto e rivedere i riferimenti che riguardano postazioni e ore di lavoro”.

Daniele Capuano, segretario Filcams Cgil Molise, entra nel dettaglio di quello che succederà con la riorganizzazione del sistema: “Chiediamo che il bando venga rivisto, se non addirittura ritirato. Basti pensare che ad oggi il sistema Cup-pass prevede 3200 ore con undici postazioni attive: cinque a Campobasso, una su Termoli, una ad Isernia, una a Trivento, una a San’Elia, una a Riccia e un’altra a Bojano; la revisione apportata dall’attuale gara d’appalto riduce drasticamente le ore a 2500 su 39 sedi. Parliamo quindi di circa quattordici ore settimanali per sede, il che significa non solo una forte riduzione degli stipendi, ma anche un servizio peggiore per l’utenza cittadina”.

Una circostanza che rischia di gettare qualche perplessità anche su altri tipi di servizi connessi al circuito sanitario molisano: “Serve più tutela lavorativa – ha concluso Capuano – questo non è il presupposto per avere una sanità di qualità. Anzi, se queste sono le premesse vuol dire che dobbiamo preoccuparci anche per ciò che riguarda i servizi mense e pulizie degli ospedali”.

Sulla problematica è intervenuto anche Stefano Murazzo, responsabile Fisascat Cisl: “Abbiamo inoltrato una richiesta d’incontro al commissario e al sub commissario della Sanità (Angelo Giustini e Ida Grossi, ndr) per affrontare i punti del bando che non ci convincono. Nel documento non viene infatti chiarito nemmeno il tipo di contratto da appplicare ai lavoratori e tutto questo non è accettabile, innanzitutto per una questione di dignità. Le parti sociali sono state annullate in questa circostanza, ma noi non ci fermeremo qui perché è un tema delicato e cruciale: la perdita di lavoro è connessa infatti anche al fenomeno dello spopolamento, una piaga che sta affliggendo questa regione”.

L’apertura delle buste relative al bando di gara dovrebbe esserci ai primi di marzo: la speranza delle sigle sindacali è che prima di questo termine possa arrivare la tanto invocata revisione del documento, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti legati a ore lavorative e compensi dei dipendenti, ma anche per quanto attiene alle le dinamiche più strettamente connesse a inquadramenti contrattuali e organizzazione del nuovo servizio cup-pass.